U Gornjim Orlovcima okuplja samce svih dijelova BiH

U Gornjim Orlovcima kod Prijedora, u toku su pripreme za druženje samaca iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.

Organizator ovog događaja, Pero Špadić kaže da svakodnevno prima pozive zainteresovanih.

– Prijavljuju se samci iz Prijedora, Gradiške, Prnjavora, Banjaluke, Sarajeva, Viteza, Novog Grada, Kozarske Dubice i ostalih mjesta. Druženje će biti u sali Mjesnog doma, tako da ćemo zbog prostora njihov broj ograničiti na oko 45 – objašnjava Špadić.

Onima koji zadovolje uslove, dolazak će biti potvrđen pozivnicama.

– Pored toga da moraju biti samci, uslov su i godine života. Mogu se prijaviti muškarci od 30 do 55 godina, a za žene smo odredili da budu malo mlađe, odnosno od od 27 do 50 godina. Kada muškarac napuni 30 godina mora se ozbiljno zapitati u čemu je problem ako ne može sebi pronaći bračnog partnera, ili ostvariti neku vezu – smatra on.

Navodi da je najviše prijavljenih u 40-tim godinama života, te da je više muškarca.

– Djevojke se manje prijavljuju jer su stidljive, mnoge bi došle, ali imaju strah da će biti uslikane ili snimljene, i kažu ako će biti slikanje i snimanje da neće doći – tvrdi Špadić.

Dodaje da mu posao organizatora druženja samaca otežava činjenica da je po zanimanju novinar. Međutim, učesnicima garantuje diskreciju i poručuje da novinari neće ulaziti u salu Mjesnog doma.

– Naglašavam da mi ovdje nikoga ne ženimo i ne udajemo, samo pozivamo one koji su sami i nisu imali priliku ili uspjeha da dođu, jer svi će ovde biti jednaki, i imaće priliku da komuniciraju. Vjerovatno djevojke očekuju da tu veče vide dase, a muškarci očekuju red manekenki. Međutim, to će biti obični ljudi. Ima prijavljenih intelektualaca, ali i ljudi poljoprivrednika – kaže on.

Navodi da će učesnici ovog događaja imati besplatnu večeru i piće, a djevojke i prevoz. Mještani će biti u ulozi posluge.

– U sali će biti i orkestar koji će svirati, a nas par mještana učestvovaćemo u programu, odnosno podjelićemo sa njima svoja bračna iskustva, anegdote i upoznavanje sa životnim partnerima – objašnjava Špadić.

I ostali mještani Gornjih Orlovaca oduševljeni su idejom da će biti organizovano druženje samaca.

– Ima mnogo neženja i slobodnih djevojaka i zato je ovaj događaj veoma koristan. Bitno je da se oni upoznaju, pa kasnije ako šta bude, da zajedno dožive duboku starost sa svojim potomstvom, a biće nam veoma drago, ako to krene iz naših Gornjih Orlovaca – priča Želimir Kos.

Druženje samaca, čiji je pokrovitelj grad Prijedor, biće održano u subotu 23. decembra, a svi zainteresovani mogu se prijaviti na broj telefona (066)185-367.

Jagodina kao primjer

Šapdić kaže da je nedavno sa gradonačelnikom Prijedora, Milenkom Đakovićem posjetio Jagodinu koja je primjer za uspješno spajanje samaca.

– U Jagodini je to dosta dobro urađeno, ali potrošeno je i mnogo novca, mi ovdje to nemamo, takva je situacija, ali idemo sa ciljem da pokušamo nešto. Vjerujem da neće ostati samo na tome i da ćemo sledeći put napraviti nešto većeg obima, ako se ovo pokaže kao uspješno, ali siguran sam po pozivima da hoće – zaključuje Špadić.

