U Faktoru tvrde da imaju najveći tiraž

Da je najtiražnija novina u Republici Srpskoj u njenoj istoriji, pohvalili su se u Faktoru.

Ističu da upravo odštampani tiraž od sto hiljada primjeraka to potvrđuje. Navode da ni u BiH u posljednjih 25 godina nije štampan ovoliki tiraž.

Faktor je krenuo ambiciozno još od prvog broja, kad su štampali 50.000 primjeraka a koji je, kao i ovaj jubilarni 50-ti broj, distribuisan besplatno. Za pune dvije godine kažu da se Faktor pozicionirao na tržištu, ali je kroz ekskluzivne teme i sagovornike, kao i načinom obrade tekstova postao novina od najvećeg uticaja.

Borjana Simić, direktorica komapnije Media Lobi, koja je izdavač i Faktora, kaže da njihov uspjeh nije slučajan. Prije svega jer se radi o iskusnim kolegama, novinarima.

“Naše redakcije, u Banjaluci, ali i u Sarajevu, Bijeljini i Beogradu, rade zaista odgovorno svoj posao uprkos teškom vremenu. I to, svakako, daje rezultat. Pri tom i naša kompanija slovi za odgovornu medijsku kuću koja je dobila sertifikat bonitetne pouzdanosti i tržišnog kredibiliteta, što ima samo 12 odsto od ukupno 33.000 kompanija u BiH”, rekla je Borjana Simić.

Vlasnik i glavni i odgovorni urednik Faktora, Jole Petković, ima optimizam da će novine, kao medij i vitalni znak jedne nacije, preživjeti.

“Ova vrsta priče provlači se od pojave televizije, tako će biti i poslije trenutne najezde interneta, poplave portala. Nestanak novina je nezamisliv ‘kao što bi izgledao nestanak crkve’. Otuda Faktor i jeste novina u kojoj je riječ živa, britka. Ne štedi autoritete, jalove intelektualce, političare, tajkune. Uz argumente, naravno. Ima i posljedica, napada, prijetnji, spinovanja, odbijanja intervjua… ali na sve to smo navikli, jer je to jedini način da trajete i kao novina i kao novinar”, zaključuje Petković i dodaje kako se u BiH dnevno proda tek sto hiljada svih novina, računajući i one što pristignu iz Srbije i Hrvatske. U odnosu na broj stanovnika, to je oko četiri odsto, koliko i ova zemlja ima visokoobrazovanih.

“Ovo jeste marketinški potez ali i poruka da se i dalje jedan tradicionalan medij bori za opstanak i da neće odustati. Na ovaj način želimo da podržimo štampariju, ali i sve one nevidljive ljude koji hljeb zarađuju prodajom štampe”, kaže direktor marketinga Faktora Zoran Šarenac.