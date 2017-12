U Evropu stiže ledena oluja!

U Veliku Britaniju stiže “Kerolajn”, ledena oluja sa Arktika, koja sa sobom donosi jak vjetar, snijeg i mraz, a svi su izgledi da će se proširiti dalje po Evropi.

Britain wakes to red skies as Storm Caroline arrives tonight with 80mph gales and 8 inches of snow https://t.co/EiSqLpurKc pic.twitter.com/xzqOfRXECl — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 6, 2017

Ostrvsko kraljevstvo suočava se sa drugom velikom olujom. Vjetar koji duva brzinom od oko 140 kilometara na sat donio je 10 dana dug mraz i snijeg, a temperature se spuštaju do minus 12 stepeni Celzijusovih.

More on #StormCaroline for the UK, cool and showery for the Middle East and strong winds and snow for northeast US.

Latest weather updates at ~ https://t.co/K0QtT6fbZs#StormHour pic.twitter.com/npHXATPqUd — #StormHour (@StormHour) December 6, 2017

Očekuje se da će se ova oluja pomjeriti dalje na istok i da će ući u Francusku, a za nedjelju se već izdaju upozorenja.

Kako prenosi “Dejli mejl”, meteorolozi nisu sigurni kuda će oluja da se uputi, ali većina misli da će nastaviti dalje na jug i istok, ka Evropi.

Dramatične fotografije iz cijele Britanije već pristižu. Vozila zaglavljena u snijegu ili proklizala pored puta, jake vejavice, a meteorolozi najavljuju da su sve prilike da se snijeg pojača tokom dana.

Some of your #uksnow pics from today. pic.twitter.com/ys3sgjeqJL — BBC Weather Watchers (@BBCWthrWatchers) December 9, 2017

U Škotskoj je već napadalo oko osam centimatara snijega. Iako će temperature u zavjetrini biti između dva i tri stepena iznad nule, jak vjetar će doprinijeti da subjektivni osjećaj bude da je daleko hladnije.

“Biće jako hladno, sa maksimalnim temperaturama od dva do tri stepena, ali će zbog vjetra osjećaj biti kao da je temperatura ispod nule “,rekli su britanski meteorolozi, prenosi “Dejli mejl”.

U više područja Velike Britanije izdati su žuti meteoalarmi. Oko 30 djece ostalo je zarobljeno kada su talasi udarili u školski autobus, dok je jedna osoba stradala kada je na nju palo drvo. U mnogim krajevima izdati su savjeti da se ne kreće na put ukoliko se ne mora.