U četvrtak ponovo promjena vremena

Sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni

Čeka nas ljetnji dan: Temperatura do 29 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će preovladavati sunčano i toplo vrijeme sa dnevnom temperaturom do 29 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti svježe i pretežno vedro, samo će se ponegdje oko rijeka i po kotlinama na istoku javiti prolazna magla. Tokom dana preovladavaće pretežno sunčano vrijeme uz dalji porast temperature, pa će u većini predjela biti veoma toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab sjeveroistočni i istočni vjetar, popodne jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od šest do 13, na jugu do 17, a dnevna od 24 do 29 stepeni Celzijusovih.

Meteorolozi za naredne dane najavljuju sunčano i veoma toplo vrijeme, a dnevna temperatura prelaziće 30 stepeni Celzijusovih.

U utorak, 30. maja, biće pretežno sunčano i vrlo toplo, jedino su ponegdje u brdsko-planinskim predjelima na jugoistoku mogući kratkotrajni pljuskovi. Dnevna temperatura vazduha od 26 do 31 stepen.

Sunčano i veoma toplo vrijeme biće i u srijedu, 31. maja, jedino se tokom dana ponegdje na jugoistoku mogu javiti pljuskovi. Lokalnih pljuskova ponegdje će biti uveče na zapadu. Dnevna temperatura vazduha biće od 26 do 32 stepena.

Meteorolozi za četvrtak, 1. jun, najavljuju promjenu vremena sa padavinama. Kiša će već prije podne ponegdje padati na istoku, a popodne se u većini predjela očekuje nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima sa grmljavinom. U nekim krajevima biće jačih pljuskova sa obilnijim padavinama. Dnevna temperatura vazduha od 25 do 31 stepen.

(Srba)