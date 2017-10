U četvrtak analiza rada Mehmeda Baždarevića

Fudbalski savez BiH nije kontaktirao niti jedno trenersko ime koje se prethodnih dana provlačilo po medijim, kao eventualno novo rješenja na mjestu selektora BiH” tvrdi to za ATV, Milorad Sofrenić, član Izvršnog odbora krovne kuća bh. fudbala.

Kaže da će konačan status Mehmeda Baždarevića biti poznat u četvrtak.

“Sigurno cemo mi imati tu neku raspravu,diskusiju i zaključke. Tek poslije usvjajanja ili neusvajanja tog izvještaja, mi ćemo, ako ne bude usvojen izvještaj, da pristupimo izboru novog selektora. Planirali smo da to bude u narednih mjesec dana. Ako izvještaj bude usvojen, onda ostaje starti selektor. Ja za sada ne bih ništa prejudicirao, moguć je i jedan i drugi scenario “, rekao je Milorad Sofrenić, potpredsjednik Fudbalskog saveza BiH.

Javna tajna je da bi trebalo da se desi pravo čudo da Baždarević, ostane na mjestu selektora. Ipak, u savezu još uvijek nemaju pravo rješenje ko bi mogao da ga naslijedi, jer odlaskom Baždarevića ne odlaze nagomilani problemi koji nisu od juče, kaže novinar Slavko Basara.

“Svi oni problemi koji su ukazali za vrijeme Safeta Sušić,a odlaskom na Svjestko prvenstvo u Brazil su kozmetički zataškani. E, sad poslije Baždarevi. I dva neuspjela kvalifikaciona ciklusa gdje je savez u minusu nekih 30 miliona evra, voda se isušila i ostao je mulj. Treba sve ispočetka da se krene, a to znači da nije samo krvi Baždarević nego svi ljudi koji su učestvovali u tom projektu”, kaže Slavko Basara, novinar.

U Fudbalskom savezu Srpske, još uvijek se ne bave izborom selektora BiH. Sačekaće da prođe sjednica Izvršnog odbora saveza BiH. Ipak, maneveraski prostor će im biti sužen. Slavko Basara podsjeća na nedavnu situciju sa Radomirom Antićem, kojeg su pojedini mediji dočekali “na nož” kada je spomenut u kontekstu preuzimanju reprezentacije BiH.

“Na samu pojavu njegovog imena desilo se to što se desilo i čovjek neće i jednostavno kaže to me ne zanima. Ja postavljam pitanje, ko bi u takvim uslovima htio da dođe. Nebitno da li je Srbin, Hrvat, Bosanjak, ko će u takvim uslovima da radi?”, kaže Basara.

Na prošlim selektorskim izborima, kandidat Fudbalskog saveza Repulike Srpske bio je Milovan Rajevac. U finalnom izboru, tijesno je izgubio od Mehnehda Baždarevića za kojeg su tada glasali i pojedinini predstavnici Republike Srpske koji su tada bili članovi Izvrnošg odbora krovne kuće bh fudbala.