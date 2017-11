U Bratuncu plakati podrške Ratku Mladiću

Samo pola sata uoči izricanja prvostepene presude Ratku Mladiću, članovi Udruženja građana “Istočna alternativa” Republike Srpske polijepili su po Bratuncu plakate s Mladićevim likom na kojima piše “Ti si naš heroj”.

Predsjednik ovog udruženja Vojin Pavlović je kazao kako će današnja odluka Haškog tribunala biti antisrpska te kako srpski narod mora biti ponosan na Mladića.

“Provodimo aktivnosti koje se tiču srpskih nacinalnih interesa i, naravno, svih građana koji cijene i vole Republiku Srpsku. Lijepimo plakate s likom Mladića na kojima piše da je on heroj jer smatramo kako je on značajna istorijska ličnost za srpski narod. On je stvorio Republiku Srpsku i građani Republike Srpske trebaju biti ponosni na njega jer on zaslužuje svako poštovanje. Oni koji misle kako je on zločinac, grdno se varaju. Zločina je bilo na sve strane, ali smatramo kako je general Mladić stvorio i odbranio Republiku Srpsku i srpski narod”, kazao nam je Pavlović.

Udruženje “Istočna alternativa” aktivno djeluje već godinu i po dana, a Pavlović naglašava kako će nastaviti “promovirati Mladićeve ideje”.

“Pokrenućemo inicijativu podizanja spomenika Mladiću, u Bratuncu ili Srebrenici”, istakao je Pavlović te dodao kako srpski narod ne poštuje Haški tribunal jer nije osudio nijednog Bošnjaka ili Hrvata za zločine nad srpskim narodom.

(Klix.ba)