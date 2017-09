Statistički podaci kako u BiH zbog srčanih problema, sepse, gušenja i drugih oboljenja umire dvostruko više novorođenčadi nego u Evropi, itekako potresaju javnost, a posebno je zabrinjavajuća činjenica kako u BiH radi samo jedan dječiji kardiohirurg.

Skoro nijedna klinika u BiH nema uslove za rad dječije kardiohirurgije, a mnoge među zaposlenim nemaju kardiohirurge.

Šef Klinike za kardiohirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Harun Avdagić otkriva kako se sarajevska klinika može pohvaliti jednim zaposlenim dječijim kardiohirurgom, doktorom Sankom Pandurom.

“Imamo sve uslove za rad dječije kardiohirurgije i možemo odgovoriti svim izazovima”, kratko je prokomentarisao Avdagić.

Koliko su dječij kardiohiruzi potrebni govori podatak kako je prošle godine blizu 5,2 posto dojenčadi umrlo usljed srčanog zastoja. Poslije rata u BiH ni u jednom kliničkom centru nije ustanovljena klinika u kojoj bi se liječila i operisala djeca oboljela od srčanih anomalija.

“Nemamo nikakve podatke o djeci oboljeloj od srčanih anomalija. Koliko znam, postoji značajan broj nedijagnostifikovanih pacijenata, a to su najviše one ratne generacije kod kojih iz raznih razloga u tom periodu nisu vršena ispitivanja srčanih anomalija. Često se susrećem s mladićima i djevojkama kod kojih otkrivamo srčane mane u dobi od 17. do 25. godine. Uopšte nije prirodno da ih imaju, te da se otkrivaju u toj životnoj dobi”, naveo je šef Odjeljenja kardiohirurgije UKCT-a Mustafa Tabaković.

U Republici Srpskoj je ista situacija. Na Univerzitetskom kliničkom centru RS još ne postoji klinika za kardiohirurgiju.

“Kada je riječ o zbrinjavanju pedijatrijskih pacijenata kojima su potrebne intervencije iz domena kardiohirurgije, njih po prijedlogu ljekara specijalista Klinike za dječije bolesti upućuju u druge zdravstvene ustanove”, rekli su iz Službe za informisanje UKC-a RS.

Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću nikada nije zapošljavala nijednog dječijeg kardiohirurga, kao ni kardiohirurga za odrasle. Univerzitetski klinički centar u Tuzli i Kantonalna bolnica Zenica takođe nemaju uslova za rad dječije kardiohirurgije.

Sveučilišna bolnica u Mostaru takođe nikada nije zapošljavala dječijeg kardiohirurga.

“Imamo namjeru razvijati dječiju kardiokirurgiju koja se smatra jednom od najzahtjevnijih subspecijalističkih grana medicine”, rekli su iz mostarske bolnice.

Djeca, prema riječima doktora, najčešće imaju urođene srčane mane. Kod ovakvih anomalija je došlo do poremećaja anatomske strukture srca ili velikih krvnih sudova, s kojim novorođenče već dolazi na svijet.

Pored srčanih anomalija, vodeći uzroci smrti dojenčadi su problemi s disanjem, nezrelost pluća, poremećaji koji su uslijedili zbog kraće trudnoće, neuhranjenost, sepsa te gušenje.

