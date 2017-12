U 2018. božićnica za sve radnike koji ostvare poslovne ciljeve

Dodik: Nisam među devet ljudi koji su preraspodijelili bogatstvo od 2001. do 2005.

Fagus grupa je u subotu 23.12.2017. proslavila završetak poslovne godine u restoranu na Hajdučkim Vodama. Pored dobrog raspoloženja zbog uspješne poslovne godine, veselje među prisutnima je bilo i povodom dodjele priznanja zaposlenima za 10 i 20 godina rada u Fagus grupi.



Sada već tradicionalno, Fagus grupa u znak pažnje i međusobnog uvažavanja, na kraju svake godine dodjeljuje zlatni prsten svim zaposlenima za provedenih 10 godina rada. Zlatni prsten u prosjeku teži 10 grama, od punog je zlata sa poznatom Fagus kockom. Od 2006. godine od kako se dodjeljuje, 161 zaposleni je dobio zlatni prsten. Od 15 zaposlenih koji su dobili zlatni prsten ove godine, 10 ih je iz Silvatike, 3 iz Vrbanja šuma, 1 iz Bor Petrola i 1 iz Fagus Hausa.

Od prošle godine dodjeljuje se i povelja sa zlatnom Fagus kockom zaposlenima sa 20 godina rada u Fagus grupi za posvećen rad, uzajamno povjerenje i poštovanje. Ove godine je povelja dodjeljena 4 zaposlenih, od kojih su 3 iz Vrbanja šuma i 1 iz Abisa. Zlatna Fagus kocka u povelji je od punog zlata i teška je 10 grama. Do sada je dodjeljeno ukupno 15 zlatnih povelja.

Sve prisutne je pozdravio generalni direktor g. Miroslav Malijević sa kratkim govorom i motivacionom porukom za 2018. godinu:

„Dragi moji Fagusovci, dok privodimo kraju jos jednu poslovnu godinu, želim da vas od srca sve pozdravim. Želim da se svim zaposlenim u grupaciji Fagus i svima vama ovdje večeras prisutnim na ovoj našoj tradicionalnoj večeri u ime naše šire porodice i u ime nas dvojice vlasnika, zaista zahvalim, za žrtvu i posvećenost koju dajete. Količina žrtvovanja i posvećenosti cilju, koja se daje, uvijek je jednaka rezultatu koji se postiže.

Osim redovnog posla ove godine smo dosta radili na našim investicijama i dosta smo uradili. Očekujem da u narednoj godini započete pogone stavimo u funkciju. Svima koji su više ili manje dali svoj doprinos želim da se zahvalim. Promjene, riječ promjena. Ako to do sad nismo znali i osjećali ili razumjeli, sad već vjerujem da većina nas to primjećuje. Promjene se dešavaju da li izvana ili iznutra , da li ih željeli ili ne. Dobro ih je vidjeti i reagovati, a još bolje sam napraviti. Promjene stvaraju prilike, prilike stvaraju pobjednike. Pobjednici smo, ako smo ostvarili postavljene ciljeve i ako smo iskoristili promjene, odnosno prilike. Vjerujem da ćemo za godinu dana na ovom mjestu slaviti pobjedu u svim našim članicama i da ćemo iskoristiti prilike i postići postavljene ciljeve. Rast i razvoj su odgovor za budućnost. Zato rastimo. Dezintegracija je prirodna a integraciju pravimo sami. Zato integrišimo snage kako bi pobjeđivali.

Želim da vas upoznam sa jednom mojom odlukom koja počinje da važi SAD ODMAH. U članicama koje ostvare postavljene ciljeve u 2018 godini, biće nagrađeni svi njeni zaposleni sa BOŽIĆNICOM ili kako se nekad govorilo trinaestom platom. Iznos ćemo saopštiti u prvom kvartalu. Prenesite to svim zaposlenim. Naši resursi jesu naši ljudi. Sa ostvarenjem rezultata možemo imati i bolje ljude. Sa još boljim ljudima možemo i dalje ostvarivati pobjede.

Zato postavimo sebi cilj i posvetimo mu se da Fagus bude “najpoželjniji poslodavac” u svim našim branšama. Zato moramo da i dalje i više ulažemo u razvoj ljudi, naših zaposlenih da dovodimo najbolje, jer naša snaga je zasnovana na snazi ljudi u timovima od kojih je sastavljen. Sa daljim rastom i unapređenjima nastavljamo u 2018. godini, svjesni da je naš rast baziran na jačanju zadovoljstva naših klijenata. Zato im moramo ponuditi rješenja koja će nadmašiti njihova očekivanja. Očekujem više međusobnog poštovanja i povjerenja. Očekujem više integracije, manje destrukcije. Očekujem bolju komunikaciju.

Više i brže informacije. Brže povratne informacije. Ocekujem da ste ŽELJNI ZNANJA. Čvrsto vjerujem u ostvarenje zadatih ciljeva. U ime najodgovornijih u Fagusu i svih zaposlenih želim da se zahvalim svim našim klijentima i poslovnim partnerima na ukazanom povjerenju. Dragi moji saradnici, želim vam da 2018. godina ima više sreće s vama nego predhodna. Bog vas blagoslovio!“

