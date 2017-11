Tvrdi da su njegovoj ćerci sa novim naočarima pogaršali vid

Saša Majkić (27) iz Prijedora tvrdi da je njegova sedmogodišnja ćerka , šest mjeseci nosila naočare sa pogrešno postavljenim cilindrom, zbog čega najavljuje tužbu protiv lokalne optičarske radnje.

Za „EuroBlic“ priča da je prošle godine odveo ćerku u Optiku „Vid“, jer joj je pred polazak u školu otkriveno da slabije vidi.

– Na preporuku prijatelja, odveo sam je kod doktorke Nade Lukić, koja je u septembru utvrdila da na jednom oku ima dioptriju plus jedan, a na drugom plus tri. Nakon šest meseci, doktorka je ustanovila da je dioptrija porasla na plus četiri i plus peti. Pored toga na oko sa diptrijom plus četiri, trebalo je da se doda i cilindar na staklo, pod uglom od 75 stepeni – priča Majkić.

Navodi da su nakon postavljanja novih stakala i počeli zdravstveni problemi njegove ćerke.

– Žalila se da je bole glava i oči i da joj je muka. Skidala je naočare kada je sama – kaže on.

Tvrdi da je nakon mjesec dana ovih tegoba, odnosno u aprilu, ponovo odveo dijete kod doktorke.

– Ona je rekla da je to normalno i da se mnogo djece žali na te simptome, dok ne naviknu na dioptriju – priča Majkić.

Nezadovoljan odgovorom, odveo je ćerku u drugu privatnu očnu ordinaciju u Prijedoru, gdje su ponovili mišljenje doktorke Lukić.

– Opet odlazim kod doktorke Lukić u julu i molim je za uputnicu za dalje pretrage bilo gdje, ali ona je insistirala da ona nastavi lečenje. Nakon toga, odlučio sam da odvedem dijete u Beograd. Tamo su, tek u drugoj očnoj ordinaciji, utvrdili da naočare nisu dobro montirane – tvrdi on.

Dodaje da je na oku sa dioptrijom od plus četiri, cilindar postavljen na ugao od 170 stepeni, umesto na 75 stepeni kako je i pisalo u ljekarskom nalazu.

Navodi da je odmah naredni dan otišao u optičarsku radnju „Vid“ u kojoj su demantovali da su naočare neispravne.

– Nakon toga, opet sam razgovarao sa radnikom koji montira naočare, koji mi je zbog greške koju su napravili, dao 1.200 KM za poslednje troškove – tvrdi Majkić.

Dodaje da je na sve načine pokušavao da dođe do doktorke Lukić, čak je i zakazivao za sebe pregled, ali bezuspješno.

– Zahtjevam od njih da mi pomognu da dođem do adekvatnog lekara koji će liječiti moju ćerku i da plaćaju troškove lječenja narednih pola godine, jer toliko je moja ćerka nosila neispravne naočare – poručuje on i dodaje da ne odustaje od tužbe za nesavjesno liječenje.

Doktorka, Nada Lukić, kaže da je korektno radila svoj posao i da je u šoku jer je neko „proganja“ zbog cilindra.

– Ne znam da li je tačno centriran cilindar, međutim taj cilindar ne može da uzrokuje štetu po zdravlje. Majkić je trebalo u prvih sedam dana da donese naočare i da ih pregledamo, ali on to nije uradio, niti je doveo dijete sa sobom, već je sam dolazio bez naočara – tvrdi ona.

Navodi da su i oni razmišljali da tuže Majkića zbog ucjene i reketa.

– On je prijetio mom radniku, koji mu je iz straha dao 600 evra, koje je prije toga posudio. Zatim je Majkić od njega tražio još 850 KM – kaže ona.

Vlasnik predlaže sudsko rješenje

Vlasnik optičarske radnje „Vid“, inače suprug doktorke Nade, Radomir Lukić, kaže da je moguće da se desila greška prilikom montiranja naočara.

– Možda radnik nije to provjerio, ali inače to provjeravamo. Najbolje je da pacijent nas tuži, pa da sudski vještak utvrdi u čemu je problem, jer ja ne mogu tumačiti ljekarski nalaz – kaže Lukić.

(EuroBlic)