Tvrdi da ju je djever zamalo zadavio zbog kuće

Moj suprug je umro, a u kući smo ostale da živimo moje tri ćerke i ja.

Trojica djevera žele sada uzeti dio moje kuće, kazala je Azra Hodžić (44), službenica Parlamenta FBiH, koja tvrdi da ju je ispred porodične kuće u ulici Gornji Zovik na broju 30 u naselju Pazarić, napao djever H. A. (51).

– Oni su me optužili da sam im začepila dimnjak i to im je poslužilo kao motiv da nahuškaju njihovog brata, koji je psihički bolesnik, da me napadne. On se zaletio i svom snagom udario u moj auto, te je polomio stakla. Nakon toga me izvukao vani i davio me. Udarao me šakama dok sam ležala. Jedva sam se spasila – kazala je Hodžićeva za Avaz.

Dodaje da je poslije toga došla policija, ali da njen djever nije uhapšen, zbog čega sada strahuje za život.