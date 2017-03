Tužna ispovijest nimfomanke iz Bosne: Ne biram s kim ću u krevet

– Moja zavisnost od seksa započela je kada sam bila jako mala, nakon što sam otkrila kutiju punu porno-filmova. Slike golih žena pred kojima su muškarci klečali poput poslušnih kuca uzbudile su me na način na koji crtaći nikada nisu mogli. Željela sam da budem jedna od tih žena. Nakon toga sam sve počela da seksualizujem: moje barbike, crtaće, drugare iz škole. Nisam mogla da razumijem šta se dešavalo i šta sam radila, ali bila sam navučena – započinje svoju potresnu ispovest Selma.



Selma je prvog dečka imala sa 14 godina. Počelo je dodirivanjem ispod ćebeta.

– Osjećala sam kao da sam pronašla svoju dužnost. Bila sam kao one djevojke iz časopisa. Napokon sam imala dječaka pod mojim nogama, a seks ga je držao potčinjenim. Naučila sam da je seks isto što i ljubav, i dok god sam spremna da ga dajem, nikada neću biti sama. A nisam željela da budem sama – ispričala je ova djevojka za bosanski portal “Fresh Press”.

Sa 16 godina počela je da se zabavlja sa starijim dečkom iz kraja. Sa njim je izgubila nevinost.

– Cijela naša veza bila je veoma seksualna i svoju dužnost sam ispunjavala i onda kada mi uopšte nije bilo do seksa, jer mi je tada trebao najviše. Ako mu ne bih dala, vjerovala sam da će me napustiti i da ću ostati sama. Nakon što me je sa 18 godina silovao bivši dečko u školskom WC, počela sam da se gubim. Tražila sam seks gdje god sam mogla. Tražila sam kontrolu koju sam izgubila tokom silovanja – kaže.

Birala je muškarce koji su bili slični njenom silovatelju i spavala je s njima kako bi se osjetila vrijednom. Trauma ju je vezala za njega. Čak je imala i seks sa njegovim najboljim prijateljem da bi ga učinila ljubomornim.

– Seks više nije imao veze sa ljubavlju. Postao je borba koju sam morala da dobijem. Kako je lista muškaraca sa kojima sam imala seks rasla, tako je rasla i moja zavisnost. Osjećala sam se depresivno i otuđeno. Moja želja za seksom je rasla. Kada bi mi bilo dosadno, odlazila sam na internet. U svom nastojanju da pobijedim svog silovatelja, ponovo sam naletjela na muškarca koji me je davio i iskoristio. Nakon ovog incidenta sestra je odlučila da se iseli iz stana jer se nije osjećala bezbijedno pored svih tih muškaraca koji su stalno dolazil – ispričala je Selma, koja je priznala da je u svoje seksualne avanture uvlačila i oženjene muškarce, razvedene, mlade, stare, lijepe i ružne.

– Znam da mi je očajnički potrebna prava veza, ljubav i poštovanje, ali dok ne povratim svoju moć, neću prestati da spavam sa muškarcima – objasnila je Selma.

(EuroBlic)