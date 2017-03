Tužioci istražuju i saslušavaju tužioce

Što se bh. pravosuđa tiče sve se više čini da najviše posla ima Kancelarija disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.

A to puno govori. Kroz nju su počela da prolaze najzvučnija imena bh. Tužilaštva. Pred tužiocima se ređaju tužioci. Pa tako ispada da sami sebe sebi prijavljuju i istražuju. O najnovijim dešavanjima danas progovaraju u VSTS-u.

“Sudije i tužioci protiv kojih se eventualno vode krivični postupci i disciplinski postupci nisu jedini.Oni trebaju, ukoliko se dokaže da su radili to o čemu se govori, a poštujući presumciju nevinosti, da odu.A pored njih imate 1400 nosilaca pravosudnih funkcija koji rade na predmetima i u kojima su sudije i tužioci i ja mislim da je to velika stvar”, rekla je Jadranka Lokmić – Misirača, potpredsjednik VSTS BiH.

Velika je stvar sigurno to što se pred disciplinskim tužiocem našao Goran Salihović, bivši glavni tužilac Tužilaštva BiH. Sigurno nije za zanemariti i što tužoci istražuju tužioca Olega Čavku. U posljednje vrijeme priča se i o Boži Mihajloviću i Diani Kajmaković. On za sada ima naredbu o pokretanju istrage, a ona formiran predmet. Ne tako davno pod istragom su se našli tužioci bh. Tužilaštva zbog prisluškivanja, a u januaru je istražilac Tužilaštva BiH Mujo Smajlović i presuđen na dvije i po godine zbog primanja mita. Advokati koji od prvog dana ulaze u prostorije nekadašnje kasarne Maršal Tito kažu da se čudom ne mogu načuditi.

“Vidim da su to klanovi, da su tu jedni protiv drugih, da zaziru jedan od drugog. Druga stvar koja ne valja su zakonska rješenja a to je sjede jedan pored drugog a onda otvaraju istragu i rade jedan protiv drugog.Gdje to ima, gdje je tu pošteno. To nije pošteno”, rekao je advokat Fahrija Karkin.

Pošteno je riječ koja bi uz pravosuđe trebalo najbolje da pristaje.U BiH sve manje idu zajedno.Srodinije su politika i pravosuđe pa dobro upućeni u tamošnje prilike i neprilike tvrde da je cijela zbrka u Tužilaštvu BiH nastala zbog obračuna SDA i SBB-a. Pa se sve više čini da se smanjuje uticaj politike na pravosuđe a raste pravosuđa na politiku.