Tužio se zbog auto-puta Gradiška – Banjaluka, sada treba da plati 20.000 KM

“Nemam od čega da živim, uništili su mi kuću, a sada hoće sve da mi uzmu”, priča Živko Stokić iz Čatrnje. Tužio je izvođače radova na auto-put Gradiška-Banjaluka nedaleko od njegove kuće.

Smatra da su mu oni krivi za urušavanje kuće. Ganjao se po sudovima, ali je izgubio presudu. Sada mora da plati i sudske troškove, a pošto za to nema para, već sutra će mu zaplijeniti svu pokretnu imovinu.

“Ne mogu mi kuću zaplijeniti, ne mogu. To je moje, nije njihovo. To 40 godina gradim. To je sramota da meni sruše. A nove kuće srušili bez ikakve veze. Put ide ovako kao meni sada, a oni sruše novu kuću i daju 5-6 stotina hiljada maraka. Dolje daju milione i po, nikakve veze nema”, rekao je Živko Stokić iz Čatrnje.

Tužio je Integral Inženjering, Autoputeve Republike Srpske i Javno preduzeće Putevi RS, a zbog izgubljene presude ukupno treba da im plati oko 20 000 maraka. U Integralu kažu da su radili u skladu sa zakonom.

“Naglašavamo da privredno društvo Integral inženjering a.d. Laktaši savjesno, profesionalno i u skladu sa najboljom praksom izvodi građevinske i druge preuzete radove”, kažu u saopštenju.

U Autoputevima bez komentara. U Putevima kažu da sa cijelom pričom i nisu imali ništa.

Zaplijena Stokićeve imovine planirana je sutra u 13 časova. Razumijevanje, kaže, ima jedino od komšija koje će pokušati da spriječe.

Ako i spriječe zaplijenu imovine, Stokić strahuje da živi u takvoj kući, ali to, je kaže, jedino što ima. Zato se nada da neće ostati i bez nje i zemljišta. Inače će se, kaže, boriti na ulici, a zajedno sa njim i bolesna supruga.