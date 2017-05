Tužio oca zbog dobitka na lutriji

Dejv Dejvs je završio na sudu jer je sinu Majku do sada dao “samo” 1,5 miliona funti i dalje prestao da ga finansira, pošto je sin prebrzo trošio novac na gluposti i luksuz.

Dejv je 2011. godine na lutriji u Velikoj Britaniji osvojio dobitak od 101 milion funti. Tokom dvije godine sinu Majku je dao više od 1,5 miliona funti. Ali, nakon što je Majkl prebrzo potrošio novac njegov otac je odlučio da prestane da ga finansira, prenosi B92.

Majklu se to nije svidjelo, pa je odlučio da na sudu u Londonu tuži oca jer smatra da otac mora da se brine za njega dok je živ. Sudska tužba bazirala se na činjenici da je Dejv više puta ponavljao svom sinu da će “biti zbrinut bez obzira na sve”.

Ipak, kako je rečeno na sudu Dejv je nakon dobitka novca isplatio sinovima Majklu i Metjuu, ali i devetorici bliskih rođaka i prijatelja po milion funti smatrajući da će im to biti dovoljno za cijeli život.

Majkl je ovaj novac iskoristio tako što je sa partnerom kupio kuću od pola miliona funti, a 20 do 30 hiljada nedjeljno je trošio na provod. Uz to je dao otkaz na poslu u IT industriji, a na sudu je rekao da ga je otac uvjeravao da je to u redu.

Nakon što je potrošio prvi milion, Dejv je Majku nastavio da daje novac, ali kada je uvidio da to nema smisla, odlučio je da prestane.

“Vremenom su se od skromnih ljudi pretvorili u snobove. Očekivali su da će ih ljudi tretirati drugačije zbog novca koji imaju”, rekao je Majkl.

Sud je optužbe odbio kao neosnovane, a sudija je obrazložila sljedećim riječima: “Majklu su pružena sva sredstva za lagodan život, ali on iz ličnih razloga nije iskoristio tu priliku”.

