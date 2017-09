Tužilaštvo otvorilo istragu protiv Mektića, Mektić: To su gluposti

Tužilaštvo BiH će se pozabaviti izjavama u kojim je ministar bezbjednosti govorio o ratnoj prošlosti Dževada Galijaševića. Otvorena je istraga na osnovu prijave koju je Galijašević protiv Dragana Mektića podnio još 2015. godine.



To su nebuloze i gluposti, poručuje danas Dragan Mektić. Nije mu jasno zbog čega se Tužilaštvo ne bavi brojnim drugim predmetima. A sve se kaže može protumačiti i kao pritisak zbog svega onoga što je predhodnih nekoliko mjeseci govorio o BH tužilaštvu.

“Onda misle da će otvaranjem neke istrage, izvršiti neku vrstu pritiska na mene da ja ćutim. Da ćutim – neću, naprotiv ja sam još gori u takvim situacijama, to me i provocira i inspiriše i tjera da idem do kraja”, rekao je Mektić.

Dok je potez Tužilaštva za Mektića nebuloza i glupost, koja nije vrijedna komentara, Galijašević podsjeća zbog čega je prijavio ministra. U nekoliko navrata je kaže o njemu rekao potpune neistine.

“Ona je u javnosti stvarala utisak da sam ja bio na Vozućoj, on je drugim lažima potkrijepio tu izjavu pričom o tome da su mi ruke krvave do lakata i ramena, da Alijin kapetan, da sam imao činove u Iztebegovićevoj vojsci itd, sve su to notorne laži”, rekao je ekspert za terorizam Dževad Galijašević.

U Tužilaštvu jos nemaju zvaničan komentar o cijeloj priči. Prvobitno su odbili prijavu, ali su naknadno uvažili žalbu Dževada Galijaševića i odlučili još jednom da provjere sve priložene dokaze i navode.

Nakon toga će biti donesena nova tužilačka odluka. Galijašević se nada da će ovoga puta bitiuvaženo sve ono što je priložio uz prijavu, dok Mektić poručuje da ga i ne zanima kakva će odluka na kraju biti donesena, jer kaže da nema nijednog razloga da vjeruje BH Tuzilaštvu.