Tužilaštvo BiH će zvati Sakiba Softića na saslušanje zbog revizije

Sakib Softić će biti pozvan na saslušanje u Tužilaštvo BiH. Otvoren je predmet, koji bi trebalo da razjasni sve okolnosti u vezi sa zatjevom za reviziju presude protiv Srbije, tačnije načina na koji je to urađeno.

U bh. tužilaštvu, ATV-u je potvrđeno da je određen postupajući tužilac, ali više od toga, iz te pravosudne institucije, prosto je nemoguće saznati.

Iz Tužilaštva BiH nastavljaju praksu da sa javnošću komuniciraju samo onoliko koliko moraju. Ne otkrivaju kada bi i ko, osim Softića mogao da bude pozvan na saslušanje u ovom premetu. Mnogo je pitanja na koja se odgovori samo nagađaju, a najzanimljivije bi bilo čuti da li će i šta u ovoj zgradi u Sarajevu , povodom svega, imati da kaže lider SDA, najglasniji zagovornik zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije.

A Bakira Izetbegovića u javnosti skoro da i nema. Nakon što je vidno razočaran dočekao odluku iz Haga, rijetko kad je odgovorao na sve ono što je kasnije uslijedilo. Izetbegović nije reagovao na pozive Mladena Ivanića da povuče prvi potez i riješi krizu koju je izazvao.

Nakon dva i po mjeseca, Predsjedništvo BiH moglo bi zasjedati 11. aprila, ali zanimljivije pitanje jeste kako će nakon toga funkcionisati kolektivni šef države. U Republici Srpskoj kažu da je već jasno kako funkcioniše bh. tužilaštvo, pa predsjednik RS kaže da ništa i ne očekuje od istrage u slučaju Sakiba Softića.

“Ja nemam povjerenje u to tužilaštvo, od one priče o pokušaju ubistva Vučića, pa preko svega što se dešava. To tužilaštvo apsolutno nema nikakvu podršku, ni povjerenje, a tako je i u ovom slučaju. Mislim da je to neka lokalna bošnjačka zavrzlama, koja u suštini treba da prikaže kao da se nešto kreće”, rekao je Milorad Dodik, predsjednik RS.

U SDA ni danas nisu bili rapoloženi da komentarišu posljednje najave iz Tužilaštva BiH. Zato jesu oni koji su i podnijeli krivičnu prijavu, odmah nakon propalog pokušaja revizije. Očekuju da se krug onih koji treba da se nađu u Tužilaštvu proširi, jer su mnogi znali da Softić nije ovlašćen za podnošenje zahtjeva.

“Neophodno je da veći broj ljudi bude saslušan i optužen, a da napomenem da smo mi podnijeli prijavu protiv Softića, ali i protiv Bakira Izetbegovića i svih povezanih lica u ovom slučaju”, kaže Momčilo Novaković, poslanik NDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Poznato je da je u slučaju referenduma na saslušanje pozvan cijeli politički vrh RS, ali i najvažniji predstavnici Srpske u institucijama BiH. Ako se budu vodili sličnom logikom, u Tužilaštvu BiH bi i u slučaju Sakiba Softića, tačnije revizije presude, mogli imati pune ruke posla.