Tužilac Lepir iznio detalje o istrazi u slučaju Davida Dragičevića

Za skupštinskom govornicom našao se glavni banjalučki tužilac Želimir Lepir.

O slučaju smrti Davida Dragičevića nije rekao puno toga novog, tvrdeći da u ovom momentu još ne postoje osnovi sumnje za kvalifikaciju djela. Istraga je u toku i radi je tim najboljih tužilaca, kaže Lepir.

Tužilaštvo će, uvjerava Lepir, učiniti sve da se dođe do potpune istrage. Ono što je otkrio tiče se oba obdukciona nalaza na čijim analizama rade.

“Juče sam poslao dva tužioca da odnesu kompletan materijal jednog i drugog odbucenta u timsko vještačenje eksperta u Zagrebu. Primili su to i radiće sedam dana, Kada to dobijemo to nam je onda neposredno utvrđivanje o kakvim se povredama radi i onda ćemo usmjeravati istragu. Vjerujete da radimo timski i u saradnji sa inspektorima”, rekao je Želimir Lepir , glavni tužilac Okružnoj javnog tužilaštva Banjaluka.

Lepir kaže da na cijelom slučaju radi osam tužilaca i još dvojica koja nadziru. Poligrafisanje se, kaže, radi sa stručnjacima iz Sarajeva. Otkrio je još da su izuzeti snimci nadzorne kamere s banke u blizini Metalske škole, te da je ispitan jedan svjedok.Šta je na snimcima i kakav je sadržaj izjave svjedoka, glavni tužilac nije rekao.

“Išli smo u Rajfajzen banku, lično sam išao sa tužiocima, izuzeli smo kamere i saslušali ženu koja je tvrdila da je vidjela nekakav sukob između Rajfajzen banke i Metalske škole”, kazao je Lepir.

Želimir Lepir nije dao odgovore na to šta je na snimcima i kakav je sadržaj izjave svjedoka o sukobu kod Metalske škole. Lepir nije ponudio ni druge detalje u vezi s istragom i objasnio je da još nedostaju osnovi sumnje kako bi bilo kvalifikovano djelo. Lepir je demantovao navode Davora Dragičevića, oca nesrećnog mladića, da su Davidu Dragičeviću izbijeni zubi i polomljena vilica. I o tome se pričalo u parlamentu Srpske jer je ministar Dragan Lukač obznanio da je sa slučaja skinuta oznaka tajnosti. Citirao je Lukač da su zubi prisutni, da nema svježe izbijenih ili rasklimanih zuba, kao ni preloma kostiju. Lakše tjelesne povrede nastale za života, koje se nikako ne mogu dovesti u vezu sa smrću jedine su povrede konstatovane na tijelu Davida Dragičevića. Potvrdila su to oba nalaza obdukcije, koja je pročitao Lukač. Objasnio je i jedinu razliku između obdukcionog nalaza patologa Željka Karana i Ivice Milosavljevića.

“Ono što znam je da je doktor Milosavljević pozvan u Tužilaštvo i da je izjavu po ovoj tački, u svemu ostalom se slaže i da je izašao na lice mjeste gdje su mu predočeni svi uslovi, vremenske prilike, temperatura vode itd. On se složio da je moguće da je tijelo bilo u vodi duže od četiri dana”, rekao je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova.

Davor Dragičević rekao je da se radilo o teškim tjelesnim povredama, da je David Dragičević mučen, brutalno pretučen i ubijen, s naredbom da bude ubijen.

“Mom djetetu je slomljena vilica, izbijeni su mu zubi, nema ni jednog dijela tijela na kojem nema tragova brutalnog udaranja palicama, šipkama i sličnim predmetima”, kazao je Davor

Davor Dragičević pomenuo je i svjedočenja očevidaca da je Davida Dragičevića kod Metalske škole šipkama i palicama pretuklo 15 do 20 lica, nakon čega su ga odvukli. Pred poslanicima se dotakao trenutka kad je, prema njegovim tvrdnjama, u Gospodskoj ulici sačekan i otet David Dragičević, što potvrđuje, takođe kako tvrdi Davor Dragičević, posljednji snimak njegovog sina.

“David je 18. marta oko pola tri ujutro u centru grada na očegled brojnih svjedoka i pred ko zna koliko kamera u gradu otet od strane većeg broja kriminalaca koji su ovaj zločin unaprijed spremali i pripremali. Na to ukazuje njegov video snimak njegovog poslednjeg pojavljivanja ispred kafića ‘Siti’ nakon čega otmičari u 02.40 gase Davidov telefon a ne u 03:40 časova.”, izjavio je Davor Dragičević.

Dragan Lukač poslanicima je detaljno predstavio tačno kretanje Davida Dragičevića prema dosadašnjim izjavama svjedoka i snimcima nadzornih kamera. Prema tim saznanjima, snimak s nadzornih kamera koji prikazuje Davida Dragičevića ispred Boske nije posljednji snimak na kojem je Dragičević. Lukač je otkrio i da je slovenački forenzičar potvrdio sa sigurnošću od 80% da je Davor Dragičević na snimku od 18. marta nešto prije tri ujutro, na kojem se vidi kako muškarac ulazi i izlazi iz kuće na Laušu iz koje je prijavljena krađa 18. marta.

“Taj snimak mi je pokazala njegova majka kada sam bio kod njih kući i rekla mi je ‘ja sam odnijela u policiju taj snimak’. Pokazala mi je taj snimak i rekla tada ‘ovo je moj sin’ jer je mislila da se krije zbog te provaler i bježi od policije. Rekla je ‘ovo je moj sin, evo neka ide u zatvor ali nađite ga, živ je'”, objašnjava Lukač .

Dragan Lukač govorio je i o krađi na Laušu, te rekao da su poligrafski ispitani svi iz kuće. Nije iznio detalje o izjavi vlasnika kuće, Đorđa Rađena.

Posljednji snimak na kojem se vidi David Dragičević, prema njegovim riječima, je od 18. marta u 3 sata i 43 minute kod mehaničarske radnje, 20 metara od mjesta na kojem je David Dragičević, prema sumnjama policije, upao u rijeku Crkvenu. Dragan Lukač danas je otkrio i informaciju da je Specijalna antiteroristička jedinica MUP-a pregledala tok Crkvene od navedenog mjesta do mjesta na kojem je pronađeno tijelo. Utvrđeno je da nema betonskih prepreka, nego smeće i granje. Navedenih 20 metara od kuće Rađena, prema informacijama iz MUP-a, jedino je kretanje Dragičevića koje do sada nije pokriveno snimcima s nadzornih kamera.

Ministar unutrašnjih poslova poslanike i javnost je izvijestio da je MUP do sad ispitao više od 80 lica i Tužilaštvu dostavio 197 dokaza u vezi sa smrću Davida Dragičevića. Davor Dragičević tražio je da Narodna skupština odredi Tužilaštvu rok da završi istragu.