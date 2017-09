Tuži policiju – uhapsili ga pred ženom i djecom pa pustili

Pod sumnjom da je ukrao žensku torbicu s novcem i dokumentima, policija je krajem avgusta u večernjim satima, bez ikakvog službenog naloga ili ovlašćenja upala u kuću Aleksandra Simeunovića, iz Karađorđeve 165 u Kraljevu, i uhapsili ga pred majkom, suprugom i troje djece od četiri do osam godina.



Ispostavilo se da je policijska sumnja bila samo pretpostavka zasnovana na prošlošću koju je Simeunović imao.

Par sati kasnije uhapšen je izvesni N.K. (36) iz Loznice koji je krao po Vrnjačkoj Banji, a onda te noći skoknuo i do Kraljeva i upravo toj 45-ogodišnjoj Kraljevčanki iz ruku oteo torbicu s novcem i dokumentima, za šta je policija odmah uhapsila Simeunovića.

– Te večeri bio sam kući i u pidžami na televiziji gledao fudbal kad je patrola zakucala na vrata. Ukućani su, kao i ja, bili zbunjeni i preplašeni, a djeca su vrištala od straha. Nisam stigao ni da se obučem. Jedva sam navukao neki šorts i majicu, a patike sam uzeo u ruke i zapertlao tek u policijskom autu kojim su me odvezli do policijske stanice – priča Aleksandar.

On dodaje da su ga policajci prilikom hapšenja i vređali.

– Hapšenje su propratili njihovim uobičajenim žargonom, riječnikom punim najraznovrsnijih prijetnji i pritiska, da bih kao dežurni krivac priznao krivicu za tu pljačku i prije saslušanja kod istražnog sudije – ispričao je Aleksandar.

Na saslušanju u policijskoj stanici Simeunović je kako kaže, tvrdio da ne zna o čemu je reč. I, dok su ga policajci tako saslušavali sve do tri ujutro, u međuvremenu je, u njegovu kuću, takođe bez naloga za pretres, došla još jedna dvočlana policijska patrola.

– Jedan od njih je došao i pitao da li može nešto da pogleda po sobama. Pitala sam ga ima li nalog za to, a on je rekao da nema ali da može da ga dobije za dva minuta i onda će da mi dovede još deset policajaca. Šta sam mogla. Dozvolila sam mu da uđe, a on je počeo da pretresa po cijeloj kući, čak i po dječjim krevetima, preko djece koja sam jedva uspjela da smirim i uspavam – priča sa ogorčenjem Aleksandrova supruga Kristina.

Pošto je policija je u međuvremenu pronašla i uhapsila pravog kradljivca pomenute ženske torbice, oko tri ujutro policajci su Aleksandru rekli da može kući, ali pješice.

– Pustili su me bez komentara, i riječi izvinjenja – kaže Simeunović.

Aleksandar i njegova supruga Kristina podneće tužbu protiv policajaca zbog povrede ugleda, vršljanja po kući, maltretiranja djece i cijele porodice.

U policiji smo saznali da će ispitati slučaj.

(Blic.rs)