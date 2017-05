Turski košarkaš rekao za Erdogana da je Hitler našeg vremena

Turski košarkaš i igrač NBA tima Oklahoma Siti Tandera Enes Kanter u okviru promovisanja humanitarne akcije svoje organizacije “Lajt faundejšn” priveden je na aerodromu u Bukureštu po sletanju iz Frankfurta, nakon čega je putem društvenih mreža uputio teške optužbe na račun predsjednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana.

Kako navodi Klix.ba, rumunska policija je juče privela Kantera na aerodromu i nije mu dozvolila ulazak u državu pošto su turske vlasti ovom košarkašu poništile pasoš.

Navodi se da je brzom intervencijom američkog Stejt departmenta i ambasade SAD u Rumuniji Kanteru dozvoljeno da napusti Rumuniju, pa je on preko Londona otišao za Njujork.

Kanter je svoje fanove obavijestio putem Tvitera da je zadržan na aerodromu i pojasnio svoje viđenje situacije.

– Turska ambasada mi je poništila pasoš. Policija me drži ovde satima. Razlog za ovo je moj politički stav, a čovjek koji mi je ovo uradio je Redžep Tajip Erdogan, predsjednik Turske. Znate ga, on je napao ljude u Vašingtonu, on je veoma loš čovjek. On je diktator. On je Hitler našeg vremena – rekao je Kanter u video poruci sa bukureštanskog aerodroma.

Turski košarkaš je za večeras najavio i obraćanje iz Njujorka u kojem “ima mnogo toga zanimljivog da kaže”.

Navodi se da je Kanter imao velikih problema u Turskoj, čak je i izostavljen sa spiska reprezentativaca zbog toga što podržava Fetulaha Gulena, najvećeg Erdoganovog političkog protivnika koji živi u SAD. Zbog toga se, između ostalog, Kantera javno odrekla i porodica.