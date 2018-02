Turska delegacija stiže u Sarajevo: Odluka o povezivanju Sarajeva i Beograda

Turska delegacija u ponedjeljak stiže u Sarajevo. Tada će se i definitivno odlučiti kako i na koji način će se graditi takozvani kružni tok koji će sa dvije strane povezivati Sarajevo i Beograd.

Ismir Jusko, ministar komunikacija i transporta BiH, za ATV kaže da zna da i sjever i istok podjednako zaslužuju izgradnju brze ceste. Priznaje da sa nestrpljenjem očekuje goste, jer će se baš u ponedjeljak definisati svi detalji o kojima se ovih mjeseci samo nagađalo.

“Tema razgovora će biti da mi prezentujemo sve ono što imamo, a to je oba ova pravca. Oni su prošle godine već bili dva puta u BiH i oni imaju svoje analize i na tom sastanku ćemo razgovarati o modelu finasiranja, jer u ovom momentu mi nemamo informaciju koji je to model finansiranja bio. Ja sam čuo da postoji opcija za tzv. boot sitem ili u prevedenom rečeno da neko planira, izgradi, koristi i da to vrati i da u tom slučaju BiH ne bi imala nikakvo zaduženje“, rekao je Ismir Jusko, ministar komunikacija i transporta BiH.

Izjava bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da će izgradnja brze ceste početi do kraja godine, za ministra Juska je nerealna. Poručuje da sve zavisi od najavljenog sastanaka. Sa gostima iz Turske, predstavnici entiteskih ministarstava trebali bi da se sastanu u utorak. U RS još čekaju zvanični poziv iz Sarajeva, a ako ga i dobiju, na sastanak će doći sa strateškim dokumentom Srpske.

“Ovim strateškim dokumentom definisano je da RS gradi brzi put do Sarajeva do Vardišta koji je zapravo spoj Koridora Pet ce, u BiH, Koridora deset u Srbiji, zatim da gradi autoput od Vukosavlja do Brčkog i Bijeljine, prema granici Srbiji, koji je opet spoj Koridora, a isto tako planirana izgradnja puta od Bijeljine preko Zvornika, vlasenice, Han Pjeska, sokoca koji se spaja na ovaj put Sarajevo – Vardište“, rekla je Nataša Kostić, pomoćnik ministra saobraćaja i veza RS.

Stručnjaci iz Instanbula provozaće se predloženim trasama i tada bi trebali da daju konačne smjernice BiH oko izgradnje brze ceste. Put preko Tuzle, Brčkog i Bijeljine, već odavno je označen kao prioritetna trasa zbog preopterećenosti saobraćaja, ali upravo loši putevi i nerazvijenost na istoku su glavni argumenti da trasa puta bude prioritet od Sarajeva prema Višegradu.

Koja će se trasa prva graditi, trebalo bi da bude poznata nakon posjete stučnjaka iz Turske, čiji predstavnici će u isto vrijeme boraviti i u Srbiji.