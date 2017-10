Turisti dolaze u Beograd radi seksa sa psima, magarcima, guskama…

Turisti zoofili organizovano dolaze u Srbiju, većinom iz Njemačke, Holandije, Švedske i Velike Britanije, tražeći sreću u “životinjskim bordelima”, gdje plaćaju za seks sa životinjama!

Osim imanja na selu, koji turistma zoofilima nude konje, krave, koze i magarce za seks, i pojedini vlasnici pasa putem interneta prodaju svoje ljubimce za “posebne usluge”, a kako tvrde članovi Udruženja za borbu za prava životinja “Levijatan”, nekoliko bordela s psima nalazi se u Beogradu.

“Životinjski bordeli su zapravo specijalizovana imanja i štale na selu, uglavnom s kravama, konjima i magarcima, do kojih oni željni seksa sa životinjama najčešće dolaze putem internet oglasa. Najveći broj turista zoofila dolazi iz Njemačke, Holandije, Švedske i Velike Britanije, a u Srbiju stižu u organizovanim turističkim grupama, uglavnom autobusima, i na prvi pogled se nimalo ne razlikuju od ostalih turista. Kada stignu na imanje, seljak im pokaže štale, gdje turisti mogu da izaberu s kojom životinjom će imati seks, a za to su obavezni da vlasniku imanja plate između 70 i 150 evra. Za uslugu snimanja kamerom, s obzirom na to da ima i onih koji žele da im „intimni momenti s kravom” ostanu trajno zabilježeni, mora se izdvojiti još 50 evra”, tvrdi izvor “Alo!” i dodaje da većina farmera u tome ne pronalazi ništa loše, već da „prodaju” svojih životinja vide kao način da zarade novac.

Da su nesretne životinje svjedoci i žrtve brutalnosti ljudskog roda u 21. vijeku, motivisanog isključivo zaradom, potvrđuje i Pavle Bihal, predsjednik Udruženja za zaštitu životinja „Levijatan”, koji je nedavno otkrio da se na tajnoj lokaciji u Beogradu nalazi bordel u kojem pse omamljuju, muče i seksualno zlostavljaju. To udruženje na svom Facebook profilu postavilo je fotografiju od koje se ledi krv u žilama. Na fotografiji se vidi omamljen pas, kojem su navučene crne mrežaste najlon čarape.

“Imamo informacije s nekoliko strana da postoji jedan klub, to jest stan u kojem se sve to dešava. Čekamo da nam jave lokaciju, a nakon toga planiramo da slučaj prijavimo nadležnim institucijama. Pedofilija, silovanje i ovo su tri najodvratnije stvari koje mogu da se zamisle. To su bolesnici koje je vrlo teško uhvatiti, a kazne za takva dela su male”, priča Bihali.

Brojke

4 odsto žena barem jednom je imalo seks s nekom životinjom

8 odsto muškaraca imalo je seks s životinjom

17 odsto muškaraca sa farmi probalo je seks s životinjom

* izvor Kinsejev izvještaj

Pojedini veterinari već godinama upozoravaju da pojedinci ne udomljavaju životinje, već ih iskorišćavaju za prostituciju.

“Psi i mačke lutalice iz Srbije izvoze se u zemlje zapadne Evrope, posebno u Njemačku i Austriju, pod izgovorom udomljavanja. Međutim, umjesto u domovima ljubitelja životinja, nesrećne životinje završavaju u bordelima. Poznato je da postoje dileri – beskrupulozni šverceri životinja koji koriste tajne imejl adrese, lažne identitete na društvenim mrežama i neregistrovane azile, koje prezentuju na internetu. Životinje uvezene na ovaj način u zemlje zapadne Evrope iskorišćavaju se na najbrutalnije moguće načine”, kaže veterinar Milojko Simić i dodaje da kad muškarac iskorišćava psa za seksulani odnos, pas nakon dva to tri snošaja umire, jer mu se uništavaju analni i vaginalni otvor.

Činjenice

– najveći broj seksualnih odnosa sa životinjama zabilježen je na farmama

– ljudi najčešće imaju seks sa kozama, ovcama, magarcima, psima, mačkama, guskama i kravama

– najveća zoofilska zajednica na internetu ima nekoliko desetina hiljada članova

– zoofilija je legalna u Brazilu, Meksiku, Tajlandu, Finskoj, Mađarskoj i Rumuniji

u većini država zoofilija je krivično djelo

– u Srbiji je sve više bordela i farmi koje putem interneta nude seks s životinjama i za seks sa životinjama plaća se između 70 i 150 evra

(Alo.rs)