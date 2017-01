Tuča u Srebrenici, napadnuti visoki funkcioneri SDA

Na sjednici komisije za Srebrenicu SDA izbila je tuča.

U glavnoj ulozi visoki funkcioneri SDA, Sadik Ahmetović i Adil Osmanović koji su u sred džamije fizički napadnuti. Sjednica je prekinuta nakon što je oko 50 ljudi ušlo u Islamski centar. Počeli su sa galamom i vrijeđanjem a u gužvi, Sadika Ahmetovića su navodno nekoliko puta udarili.

On tvrdi da nisu njega, već da je u metežu batine dobio mladić koji se tu slučajno našao. Adila Osmnovića okupljeni su bukbalno šćepali za ruku, digli iz fotelje te izbacili napolje.

“Kad imate 20 ljudi, onda je to mali prostor. Ja nisam vidio, mene niko nije fizički napao. Da, jesu me gurali, ali niko me nije fizički napadnut”, kaže Osmanović.

Medijima nije bio dozvoljen ulazak u Islamski centar, ali se i sa ulice mogla čuti vika i žučna rasprava.

Osmanović ne zna šta se, u i oko džamije dalje dešavalo, jer čim je izbačen napolje, sjeo je u auto i otišao kući. Sve je trajalo 10-ak minuta, a na lice mjesta ubrzo je došla i policija, koja je izvršila uviđaj. Ne otkrivaju imena, samo kažu, dvojica su dobila batine.

“Od kojih je jedno upućeno u Zvornik na dalje liječenje. O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog tužilaštva u Bijeljini”, kaže portparol Centra javne bezbjednosti Zvornik Miljan Bobar.

Nezvanično, pozadina sukoba je sukob dvije frakcije SDA u Srebrenici. Sve je navodno zakuvao Hamdija Fejzić, bivši prvi čovjek te stranke u Srebrenici, koji je smjenjen uvođenjem Komisije koja je danas zasjedala. On je na licu mjesta jedini novinarima dao izjavu.

“Ja sam došao na sastanak koji je zakazan ali mi znamo da je nezadovoljstvo što se tiče kod građana i što se tiče i glasača, što se tiče i ovih članova SDA. Kako je SDA uveo Povjereništvo bez ikakog razloga. Oni su svjesni da su oni to uveli da zadovolju tu “četvorku” gore da nastave da rade u klubu, i ljudi su se skupili i ne znamo ni kojim povodom ni šta, uglavnom su provalili u prostorije i istjerali i mene i sve ove koje su bili tu. Oni ne žele da ovi vode negdje, ovi koji nisi iz Srebrenice da vode politiku u Srebrenici”, kaže Fejzić.

Načelinka Srebrenice Mladena Grujčića, vijest o tuči zatekla je u Bratuncu. Samo je kratko poručio, da se ako su informacije tačne, u Srebrenici dogodio skandal.