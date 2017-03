Treći dan potrage za nestalom sedamnaestogodišnjakinjom bez rezultata

Nema smiraja za porodicu nestale 17-godišnjakinje koja je, u noći sa subote na nedjelju, pala sa prijedorskog splava i nestala u Sani. I jutros su spasioci krenuli u potragu. Bezuspješno.

Treći dan potrage za nestalom djevojkom počeo je upravo na ovom mjestu, na takozvanoj Kožari u prijedorskom naselju Raškovac, nekih kilometar i po do dva nizvodno od mjesta nesreće. Vatrogasci kažu da je vodostaj Sane danas veći nego protekla dva dana. I dalje je brza i mutna što im samo otežava potragu.

Teško je, kažu u Vatrogasnoj jedinici. Nije nam lako kad su ovakvi slučajevi u pitanju jer svi imamo djecu, kaže komandir jedinice. Osim “trudimo se koliko možemo” danas nije mogao više da nam kaže. Naprosto, vrijeme se urotilo protiv njih.

“Uvijek je problem kad dođe do utapanja pronaći tijelo žrtve, ono ostane zarobljeno na dnu korita ili ispod vode ili voda, pošto je ovih dana brza i nosi tako, visok je vodostaj tako da tijelo nosi dalje i to je nešto što se nikad ne može znati dok ne dođe do pada vodostaja i možda prikaza tijela na površini”, rekao je komandir TVJ Prijedor Nebojša Miljuš.

Članovi porodice zovu i svako jutro i dolaze do vatrogasne jedinice. Saosjećamo s njima i učinićemo sve što je u našoj moći, kaže Miljuš. Na društvenim mrežama danas se pojavila informacija da je tijelo pronađeno jer je neko vidio vatrogasce i novinare kod gradskog mosta i to odmah objavio. U pitanju je bila prezentacija nove vatrogasne opreme.