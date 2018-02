Tema dana: Kada će objaviti spiskove onih koji su napustili RS

Republika Srpska uskoro će početi da objavljuje podatke o broju ljudi koji iz nje odlaze.



Ova vijest stiže iz Republičkog zavoda za statistiku koji računanje spoljnih migracija predviđa programom rada koji u utorak razmatra Narodna skupština.

Na pitanje šta su čekali do sada odgovaraju da oni koji odlaze ne odjavljuju prebivalište. Zato je plan da ih motivišu na saradnju, pa kad već idu, da bar obavijeste nadležne gdje su i šta rade. Direktorica Zavoda neće pred kameru, pa je izostalo i detaljnije objašnjenje, jer procjenjuje da tek deset odsto onih koji odu odjave prebivalište.

Kolike su onda te procjene, ne otkriva ni resorni ministar koji kroji demografsku politku.

“Ima li Vlada procjene koliko je ljudi napustilo Republiku Srpsku. Pa hajde danas da ispratimo naše olimpijce da im zaželimo sreću i ja i vi zajedno svi, pa ćemo o tome drugi put”, rekla je ministar porodice, omladine i sporta Jasmina Davidović.

Koji put ministrice i kada će se ovaj problem ozbiljno shvatiti i da li iko može da ponudi rješenje? O tome nema ozbiljne rasprave iako je iseljavanje stanovništva u javnosti postalo tema godine. I pored toga nijedna institucija u BiH ovoj temi nije posvetila nijedan dan, osim Parlamenta Federacijie koji je održao jednu posebnu sjednicu.

Ni od nje nije bilo puno vajde, jer Federalna vlada iako je dobila zadatak od Skupštine, nije nikada objavila brojke. O tome koliko su važni ti podaci stručnjaci već dugo govore.

“Podaci kojima se raspolaže su parcijalni i govori se o stotinama dok mi imamo podatke da se odseljava na desetine hiljada stanovnika, da odlazi u inostranstvo i to je potrebno ne samo statističkim organima nego i svim planerskim organizacijama. Mi imamo problem zato što nekog ko doe svo vrijem računamo u ukupno stanovništvo i mjere koje se provode sa republičkog nivoa vlasti su potpuno neadekvatne jer nisu planirane za taj broj stanovnika”, rekao je demograf Aleksandar Čavić.

Podaci o broju odobrenih viza bh građanima koje je po stranim ambasadama u proteklom periodu sakupila ekipa ATV-a pokazuju da se samo u Njemačku, Sloveniju i Austriju godišnje odseli oko 30.000 ljudi. Da su istom metodom podatke sakupljale i tri statističke insitucije, do sada bi bar znali koliko nas ima. Tako se radi kažu demografi, ali nikad nije kasno pa hvale odluku Zavoda za statistiku Republike Srpske.

“Kako to rade razvijene zemlje koje primaju migrante. Oni vode svoju evidenciju na osnovu prijema iz nekih zemalja i onda imaju određene izvore podataka koji ne moraju biti samo statistički. Mi o tome nemamo ništa i to je jako dobra namjera pogotovo ako bude dobro koncipirana sa prihvatljivom metodologijom da dobijemo relevantne podatke i to je odlična stvar”, rekao je demograf Stevo Pašalić.

Za sve treba zahvaliti međunarodnoj zajednici, kažu u Zavodu za statistiku Srpske, jer je tri statističke institucije, pa i Ministarstvo bezbjednosti Dragana Mektića, okupila u jedan projekat skraćenog naziva MDGF. Kažu da to program za mlade, zapošljavanje i migracije, a zadatak je da svi učesnici osmisle način prebrojavanja onih kojima je migriracija jedini način da se zaposle. Tek tada ćemo moći ozbiljno da planiramo populacionu, penzionu, ali i strategiju razvoja tržišta rada.