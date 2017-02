Trump napao sudiju: Ako se nešto desi on je kriv

Američki predsjednik Donald Tramp naveo je da ne može da vjeruje u kakvu opasnost je sudija doveo zemlju.

On je na Tviteru ponovo osuo paljbu na pravosudni sistem nakon što je Apelacioni sud odbacio je zahtjev administracije da hitno bude ponovo stavljena na snagu njegova uredba o zabrani ulaska u SAD.

“Ako se nešto loše desi krivite njega i pravosudni sistem”, napisao je Tramp.

Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2017