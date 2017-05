Trostruki ubica otkrio motiv i detalje stravičnog zločina

Tokom saslušanja osumnjičeni Nezir Kamenica je kazao da je motiv za počinjenje ovako gnusnog zločina, nedovoljno pažnje koje je imao od ukućana te da je morao puno da radi.



– Tokom saslušanja on je saopštio da mu nije posvećeno dovoljno pažnje, da je puno radio. Izjavio je da je najprije želio on da se ubije, ali odustao je od toga. Po mom mišljenju to su neka njegova unutrašnja razmišljanja, jer nema dokaza da je bio zlostavljan. U pitanju je neka njegova sujeta, povrijeđenost. Tokom ispitivanja on je vladao svim detaljima, bio svjestan djela, ali vjerovatno će u nastavku procesa biti traženo njegovo psihičko vještačenje i tada ćemo znati da li je on mogao upravljati postupcima, odnosno je li bio uračunljiv – rekao je glavni kantonalni tužilac Mirsad Bilajac.

Tokom saslušanja osumnjičeni je opisao detalje monstruoznog ubistva.

– Kad je ulazio u kuću nosio je tri sjekire. Očuh mu je bio okrenut leđima, radio je nešto na laptopu, pa ga je udario u glavu. Majka Zehra (54) je ušla iz druge prostorije, zamahnuo je manjom sjekiricom, udario je po rukama i glavi jer je pokušala da se odbrani, a onda je sa više udaraca sjekirom udario u predjelu glave. Zatim je otišao u drugu prostoriju i tetku Šemsu (84) dok je ležala usmrtio takođe sa više udaraca sjekirom – navodi Bilajac.

Tužilaštvo BPK Goražde zatražiće pritvor za osumnjičenog, koji će vjerovatno trajati do izricanja presude, jer teško je očekivati njegovo puštanje na slobodu uzimajući u obzir o kakvom krivičnom djelu se radi.

Ovo krivično djelo za sada u Tužilaštvu kvalifikuju kao višestruko ubistvo na okrutan način, za što je zaprijećena kazna od najmanje 10 do 45 godina zatvora, ali će konačno kvalifikacija koja će biti navedena u optužnici zavisiti i od rezultata obdukcije tijela zakazane za nedjelju.

(Avaz)