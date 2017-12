Tropic market u Prijedor donio najsavremeniji koncept kupovine

Prijedor, 15. decembar 2017. godine – Na adresi Kozarska b.b. u 10 časova svoja vrata otvorio je Tropic market Prijedor Urije, kojim je domaći trgovački lanac Tropic obezbijedio 104 nova radna mjesta za Prijedorčane.



Novootvoreni objekat ovog trgovačkog lanca, uređen po najsavremenijim standardima, donosi potpuno novi koncept trgovine.

Riječ je o maloprodajnom objektu koji spaja market, tržnicu i restoran u jednu cjelinu i koji svojim kupcima pruža jedinstveno iskustvo kupovine. Višegodišnji rad na razvoju gastronomske ponude kao najveći novitet donosi samouslužne vitrine na kojima će svakodnedno biti dostupno nekoliko desetina gotovih jela koja će imati jedinstvenu cijenu. Po istom principu funkcionisaće i samouslužne vitrine sa salatama, supama i čorbama.

Posebna pažnja posvećena je i pripremi slatkog programa, koji će u ponudi imati domaće i međunarodne poslastice, uz fantastične spojeve neobičnih ukusa. Poseban kutak marketa čini prijatni ambijent prostora za konzumaciju u kojem će kupci moći da se prepuste uživanju u slatkim i slanim užicima iz Tropic razvojne kuhinje.

Na dan otvaranja, kupce je dočekao niz pogodnosti: posebne akcijske cijene, svaka 100. kupovina gratis, mobilni telefoni za svaku 500. kupovinu, vrijedni pokloni za kupovine preko 50 i 100 KM, Tropic cekeri za prvih 5000 kupaca. Najmlađi posjetioci uživali su u cjelodnevnom druženju sa Deda Mrazom i Snješkom Bijelićem te boravku u savremeno uređenoj igraonici, koja se nalazi na spratu Tropic marketa Prijedor Urije.

Nagrađivanje kupaca nastaviće se i u narednim danima i to do 17. decembra.

Domaćinska atmosfera, prijatan ambijent i ljubazno osoblje učiniće da se svako ko posjeti Tropic market na Urijama osjeća kao kod kuće i to od 7 do 22 časa od ponedjeljka do subote i od 8 do 20 časova nedjeljom.