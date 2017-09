Tropic market sa radošću dočekan u Bosanskoj Krupi

Nešto lijepo treba da se desi, pogodi mi težinu i kući me ponesi

Na mjestu nekadašnje robne kuće Ilma danas je u 09:00 časova svoja vrata otvorila nova trgovina domaćeg trgovačkog lanca Tropic, čiji dolazak je obezbijedio 38 novih radnih mjesta u ovoj lokalnoj zajednici.

Na oko 700 kvadratnih metara marketa kupci mogu pronaći širok asortiman prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, a na gastro odjelu Tropic marketa Bosanska Krupa biće svakodnevno dostupno preko 30 vrsta gotovih jela.

Mještane Bosanske Krupe na dan otvaranja dočekao je bogat program nagrađivanja i akcijskih pogodnosti: poklon Tropic kišobrani, gratis kupovine, mobilni telefon za svakog 500. kupca, a za svaki račun u iznosu od 20 KM i više, kupci su na kolu sreće osvajali poklon pakete. Nagrađivanje kupaca nastaviće se do 29. septembra i to za svaki račun preko 30 KM.

„Očekivali smo pozitivne reakcije povodom otvaranja marketa u Bosanskoj Krupi, ali broj kupaca i njihove reakcije premašile su ta očekivanja. Pozitivno smo iznenađeni kako smo dočekani i nastojaćemo da opravdamo ukazano nam povjerenje, obezbjeđujući vrhunsku uslugu i najpovoljnije cijene” – navela je Aleksandra Marković, portparol domaćeg trgovačkog lanca Tropic.

Za najmlađe posjetioce Tropic marketa Bosanska Krupa za 12:00 časova bio je zakazan bogat zabavni program – druženje sa Mašom i medom, zabavni trenuci sa animatorom Fazonkom Balonkom, kao i iscrtavanje lica. Zabavni program ponoviće se i u četvrtak, 28. septembra.

Radno vrijeme Tropic marketa Bosanska Krupa je od 07:00 do 22:00 časa od ponedjeljka do subote i nedjeljom od 07:30 do 21:30.

(PR)