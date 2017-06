Trojka nakon sastanka: Koalicija je stabilna!

Koalicija je jedinstvena i zajedno ćemo na predstojeće izbore – lideri SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije pomirljivim tonom poručuju da su sve nesuglasice riješili.

Priče o Ljubiji, i činjenice da su lideri SNSD-a i DNS-a poželjeli ostavke ministara iz svoje koalicije, kao da nikada nije bilo.

Milorad Dodik poručuje da je na prodaju Ljubije stavljena tačka i da o se o njoj unutar koalicije više neće raspravljati. Da bi odnosi između tri stranke bili bolji, u roku od sedam dana analiziraće provođenje koalicionog dogovora i to koliko ga se ko pridržavao od početka mandata.

Postavljanje pitanja opstanka koalicije, poručuje Dodik, uprkos svim dešavanjima, bilo je neosnovano od samog početka.

“U tom pogledu ostaje ova koalicija jedinstvena, bez ikakvih mogućnosti da se u tom pogledu vide neki procesi koji bi mogli da dovedu do raspada ove koalicije. Znači, to nije tema. To je samo tema za opoziciju da nađe neku vrstu priče koja bi zaokupila javnost”, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Uprkos velikom interesovanju novinara, nijedan detalj sa sastanka nismo mogli da saznamo.

Poslije sastanka, novinari su praktično mogli samo da zapisuju. Pitanja su bila zabranjena već na samom početku. Možda bi i to nešto moglo da kaže o odnosima u vladajućoj koaliciji.

Marko Pavić prije nepunih mjesec dana tražio je ostavku ministra industrije i lidera socijalista.

Danas je stajao rame uz rame sa Petrom Đokićem. Poručuje da je to što se koalicija dugo nije sastala mnogima poslužilo kao dokaz da nešto ne štima. Ipak, tvrdi, u odnosima se, uprkos skorašnjim dešavanjima u Skupštini, ništa nije promijenilo.

“Ja sam davno rekao da jedna tačka dnevnog reda i jedno pitanje ne može i neće ugroziti koaliciju. I evo, danas smo praktično samo to konstatovali”, kaže Marko Pavić, predsjednik DNS-a.

I Petar Đokić priča sličnu priču. Razmirice postoje jer zajedno rade tri, a ne jedna stranka. Koaliciona saradnja biće nastavljena u narednom periodu, a za detalje je još rano.

“Na taj način nas, naše programske aktivnosti usmjeravaju da vodimo i različite politike koje nekada mogu biti sporne pojedinačno. Ali smo danas procijenili da imamo opšti interes i potrebu da radimo zajedno u interesu RS i građana RS”, naveo je Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije RS.

Narednih dana, unutar koalicije analiziraće se i djelovanje SNSD-a, DNS-a i socijalista u opštinama u kojima te stranke nisu koalicija na lokalu. O imenima zajedničkih kandidata za predsjednika i srpskog člana Predsjedništva, bar zvanično, danas ni riječi.