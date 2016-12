Trninić: Postepeno ćemo smanjivati broj radnika u “Željeznicama”

Smanjenje radnika u “Željeznicama Republike Srpske” biće postepeno, a prvo se računa na odlazak u penziju, izjavio je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić.

Trninić je istakao da neće povlačiti rigorozne poteze kada je riječ o “Željeznicama” kao što je to u svojoj analizi navela Svjetska banka, čiji zahtjevi, kako kaže, nisu ultimativni.

On je naveo da je, prema viđenju Svjetske banke, potrebno napraviti dva odvojena preduzeća, ali smatra da će to biti teško zbog vlasničke strukture, jer 21 odsto imaju mali akcionari.

“Srpska mora da otkupi akcije od njih i postane jedini vlasnik. Više smo za opciju da ostane jedno preduzeće, ali da se razdvoje računi”, rekao je Trninić za “Blic” i dodao da je Svjetska banka iskazala interes da obezbijedi kredit.

Kada je riječ o putnoj infrastrukturi, Trninić je rekao da se radi na početku izgradnje obilaznice oko Banjaluke i auto-puta prema Mliništu, da se vode pregovori i o auto-putu Banjaluka-Prijedor i dalje prema Novom Gradu, a da je u planu i auto-put preko Brčkog do Bijeljine kao veza Koridoru “Pet ce”.

“Plan je da se to realizuje do 2030. godine i Republika Srpska će imati više od 400 kilometara auto-puteva”, istakao je Trninić, koji očekuje da do kraja iduće godine bude završen most u Bratuncu.