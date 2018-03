Trilaterala u Briselu – Vučić sa Mogerinijevom i Tačijem

Sastanci delegacije Srbije i Kosova predvođeni Aleksandrom Vučićem i Hašimom Tačijem počeli su u središtu evropske spoljnopolitičke službe u Briselu.



Počeo je trilateralni sastanak šefice EU diplomatije Federike Mogerini, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog predsjednika Hašima Tačija.

Razgovori teku po uobičajenom modelu – visoka predstavnica EU Federika Mogerini prvo je razgovarala odvojeno sa delegacijama, a zatim se sastala sa njima zajedno na trojnom sastanku.

Ovo je treći sastanak u ovom sastavu i prvi od početka godine.

On dolazi poslije ovonedjeljnih trodnevnih razgovora delegacija na tehničkom nivou koji nisu doveli ni do napretka, ni do dogovora.

Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančič rekla je da Brisel očekuje sveobuhvatnu normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine kao i implementaciji dogovora koji su već postignuti u dijalogu, ali još nisu implementirani.

“Ono što mi želimo da vidimo jeste cjelovita normalizacijia odnosa u kontekstu toga što stoji u Strategiji za Zapadni Balkan. To je nešto što je vrlo važno za EU, ali i za Beograd i Prištinu u kontekstu njihovog napretka na evropskom putu”, rekla je Kocijančičeva novinarima.

