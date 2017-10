Trik sa čašom vode otkriće vam kakvog je kvaliteta vaša kosa

Čim je iskrzana, lomljiva i bez sjaja, jasno vam je da vaša kosa nije najzdravija. Ali, da li ste se nekad zapitali kakva je njena struktura? Ovaj trik će vam sada otkriti.

Sve što treba da uradite je da uzmete vrh pramena kose, te da ga potopite u čaši vode. U slučaju da vlasi kose plutaju po površini, to znači da je vaša kosa u dobrom stanju.

Suprotno od toga, ako vaše vlasi tonu u dubinu čaše, pokazatelj je da je dlaka u stanju “visoke poroznosti”. Odnosno, kosa je slaba i neotporna na spoljašne uticaje.

Razlog zašto se to dešava je taj što voda prodire kroz spoljašni sloj vlasi, a to dovodi do toga da se kosa pod uticajem vode ili vlage kovrdža, gubi sjaj, a često i boja brže blijedi.

Ako želite da je potpuno oporavite, trebalo bi da promijenite svoju ishranu, ali i da svoju kosu “nahranite” maskama koje možete napravite sami.

Umutite bjelanjak, dodajte dvije kašike jogurta, dvije kašike izgnječenog avokada, kašiku i po izgnječenog kivija, dvije i po kašike meda i pet do osam kapi esencijalnog ulja ružmarina. Sastojke pomiješajte, nanesite na kosu i ostavite masku da djeluje 20 minuta. Nakon toga isperite hladnom vodom.