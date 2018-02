Tribunalu u Hagu predate garancije Vlade Srbije

Uz zahtjev za puštanje na privremenu slobodu teško oboljelog generala Ratka Mladića iz pritvora Haškog u Srbiju radi liječenja, priložene su i garancije Vlade Srbije, rekao je Srni Mladićev branilac Dragan Ivetić.

Riječ je o garancijama koje je Vlada Srbije dala još početkom oktobra prošle godine, a koje podrazumijevaju da država garantuje da general Mladić neće pobjeći dok je na privremenoj slobodi radi liječenja.

“Mi tražimo da se on leči u Srbiji i nadamo se da će Vlada pokazati spremnost da drži te garancije i da podržava taj podnesak”, rekao je Ivetić.

On je objasio da su ovaj podnesak, kao i još dva podneska u kojima se traži poništenje presude kojom je general Mladić osuđen na doživotnu kaznu zatvora, kao i istraga protiv upravnika i ljekara pritvorske jedinice u Haškom tribunalu zbog opstrukcije i grešaka, podnesen prošle srijede.

Ivetić je istakao da je odbrana došla do saznanja da ljekarski dio pritvorske jedinice vrši opstrukciju da ne bi došli do konačne istine o zdravstvenom stanju generala Mladića, kao i da ne bi dobio tretman koji bi mu spasio i produžio život.

“Zato je potrebno hitno da se pusti na slobodu, i zato smo tražili istragu protiv doktora /Paulusa/ Falkea, njegovog zamenika i protiv komandanta pritvorske jedinice. Zato što vrše opstrukcije i falsifikate medicinske dokumentacije, koji mi smatramo ne mogu biti koincidencija, nego moraju biti namera da bi prikrili svoje greške”, rekao je Ivetić.

On je naveo da su srpski ljekari koji koji su ga pregledali, ustanovili da general Mladić ima veliki poremećaj kognitivnog korišćenja mozga i da već pet do sedam godina ima i demenciju, “što znači da je demenciju imao i za vreme presude”.

Ivetić je naveo da su pronađene velike greške u medicinskoj njezi, koju mu je obezbijedila pritvorska jedinica, i ljekara Falke.

Ustanovljeno je i odstupanje od obaveze medicinskog testiranja, kao što je, kako je istakao Ivetić, očitavanje pritiska lijeve komore srca, koji je inače prvi test koji treba da se uradi za pacijenta sa kardiološkim oboljenjem.

“Taj test je prvi indikator mortaliteta pacijenta. Radi se terapija prema testiranju pa se test ponovi i vidi da li terapija valja ili treba da se promeni. Taj test generalu nikada nije urađen”, rekao je Ivetić.

Kako je istakao, Mladiću je pronađen i šum na srcu “što znači da ima oštećenje srca i to oni niti su primetili niti leče, a možda bi trebalo hirurški da se leči”.

Ivetić je podsjetio da je prema podacima američke, evropske i holandske ljekarske komore povišeni krvni pritisak koji je general Mladić imao za vrijeme suđenja i za vrijeme posjete srpskih ljekara toliko rizičan i hitan da bi trebalo odmah da se stavi pod ljekarsku njegu u bolnici.

“A ovi u pritvorskoj jedinici su odbili to i bukvalno izbacili našeg lekara kada je to sugerisao. Mi smatramo to velikim prekršajima”, rekao je Ivetić.

On je naveo da doktor Falke nije dopustio da se uradi EKG za vrijeme posjete srpskih ljekara u trenutku kada je Mladić imao visok pritisak i bolove u grudima i nije pustio da ljekari uđu u pritvorsku ambulantu, iako je to ranije bilo dogovoreno pisanim putem.

“Isti pritvorski lekari kada nama šalju rezultate EKG-a stavljaju nalepnicu preko rezultata i kada se to fotokopira, to se ne primećuje. Samo zato što smo za vreme sudske pauze dobili direktno od bolnice snimak EKG-a bez nalepnice, saznali smo da tu stoji životno opasna dijagnoza obolenja srca, koju su lekari pritvorske jedinice probali da prikriju sa tim nalepnicama”, rekao je Ivetić.

