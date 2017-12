Tri verzije hitnog sastanka u Beču!

Bivšu djevojku pratio sve do Beča da bi je polio kiselinom na sred ulice

Tri verzije istog sastanka pojavile su se nakon hitnog putovanja entitetskih premijera na raport u sjedište Evropske energetske zajednice.

U Beču nam niko nije prijetio sankcijama, poručuje predsjednica Vlade Željka Cvijanović i dodaje da nema govora o Zakonu o gasu na bh. nivo.

U Vladi Federacije tvrde da Evropa ipak prijeti sankcijama i to zbog tog neusvajanja Zakona o regulatoru tražišta gasa u državnom parlametu. Državni ministar, ipak, vjeruje u dogovor iako u vladi Srpske i dalje ne pristaju na prenos nadleženosti u sektoru gasa, a Federacija na tome insistira.

“Pravljena je jedna vrsta kompromisa da na neki način svi budu nezadovoljni i samo malo zadovoljni i čini mi se da smo to postigli i ovaj zakon je zajednički dokument. Premijeri su obećali da bi u decembru ipak konačno mogli izići sa svojim stavom”, izjavio je Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Usvajanje zakona na državnom nivou preduslov je da dođe do liberalizacije tržište gasa i da se BiH upiše na listu zemalja koje su ispunile treći energetski paket. Republika Srpska iskazala je spremnost na djelimičan prenos nadležnosti, odnosno da se državnom regulatoru za električnu energiju daju i neka ovlaštenja iz sekotra gasa, ali Federacija traži više.

Federalni ministar energetike kaže da je do hitnog sastanka došlo, jer Evropa insistira da se dogovor postigne što prije.

“Nije donesen državni zakon i oni su nas pozvali da vide šta je prepreka i šta su nesuglasice i šta se može učiniti da se čim prije dođe do tog reješenja kako bi se izbjegle neke nove eventualne sankcije.Ispod čega mi ne možemo ići, a to je ustavna nadležnost što se mora ispoštovati u državnom zakonu ustavne nadležnosti. To je broj jedan, a broj dva je problematika vezana za model tarifiranja”, rekao je Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije u Vladi Federacije BiH.

Srpska je spremna da na državu prenese određivanje metodologije, ali ne i nadleženost u određivanju transpornih tarifa. Razlog je jasan, jer jedini gasovod do Federacije vodi kroz Republiku Srpsku, a u BiH gasu više puta su se žalili da im se naplaćuje skupa transportna tarifa.

Predsjednica Vlade, ipak, tvrdi da tarife ostaju entitetska nadležnost i da niko ne prijeti sankcijama.

“Oštrih tonova nije bilo, a pogotovo priče o sankcijama.Do sada se nije pokazalo da su prijetnje sankcijama stimulativne za bilo šta u BiH, a u Republici Srpskoj pogotovo, pa je to valjda već savladana lekcija tako da tako nešto nije bila tema. Tema sastanka bilo je da li i kako utvrditi jedinstvenu metodologiju na nivou BiH, a pitanje tarifa, naknada i sva druga operativna pitanja da budu na nivou entiteta”, izjavila je Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

Mirko Šarović u više navrata je upozorio da BiH prijete oštirje sankcije Evropske energetske zajednice ako se dogovor ne postigne do ministarske konferencije u Prištine 14. decembra. Da je krajnje vrijeme pokazuje i to da je entitetske premijere u Beč pozvao generalni direktor za energetiku u Evropskoj komisiji Dominiko Ristori.