Tri gradska vrtića u Banjaluci rade bez dozvole

Tri gradska vrtića u Banjaluci posluju bez radne dozvole zbog nepotpune dokumentacije, utvrdila je inspekcija. Po zakonu iz 2015. godine, morali su u roku od godinu dana, dostaviti svu potrebnu papirologiju nadležnoj komisiji u resornom ministarstvu, kako bi dobili dozbolu za rad.



Tvrde u Gradskoj upravi da su sva dokumenta tu, ali nisu poslata na pravu adresu.

“Zbog čega to za godinu dana nije predato? Zbog vjerovatno nemarnosti administracije nas je to zateklo kad smo došli ove godine i imamo naredbu da se to što brže otkloni”, rekao je načelnik odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport u Gradskoj upravi Banjaluka Dragan Banjac.

Vrtići Marija Mažar, Bubamara i Radost postoje više od 40 godina i načelnik uvjerava da na djecu nepotpuna dokumentacija neće i najmanje uticati. Vrtiće brane i oni koji su zakon predložili i odredili zakonski rok.

“Ova procedura nikako ne dovodi u pitanje kvalitet i ozbiljnost rada ovih predškolskih ustanova, već se odnosi isključivo na obavezu usklađivanja dokumentacije sa novim zakonskim propisima. Očekujemo da će ove ustanove u najskorijem roku dopuniti potrebnu dokumentaciju”, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture.

Objašnjenje za neodgovornost imaju i u Inspektoratu. Godina, kažu, nije dovoljna da se za 22 vrtića sve prikupi.

“Možda je ovdje da kažemo Centru bilo malo teže zato što je u pitanju velika organizacija, odnosno imaju 22 organizacione jedinice, ali moramo ovdje naglasiti da nije riječ o nezakonitom radu. To je registrovan privredni subjekt koji u toj formi radi od 1973, ali jednostavno kada god promijenimo neke zakone svi privredni subjekti su obavezni da se usklade u tom prelaznom roku”, rekla je portparol Inspektorata RS Duška Makivić.

Svi se slažu da je nedopustivo da najveća javna ustanova za djecu u Republici Srpskoj ne bi smjela da posluje bez radne dozvole. Ipak svi imaju opravdanja i obećanja pa će im biti potrebno još malo da urade nešto što je trebalo da urade prije više od godinu dana.