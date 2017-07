Tri godine muku muče: U banjalučkom Potoku suve česme!

Obećanje ludom radovanje. Domaćinstva u banjalučkom naselju Potok i ovo ljeto dočekali su sa suvim česmama.

Tri godine nadležni prebacuju odgovornost sa jednih na druge, a za to vrijeme, građani veš peru kod rodbine. Srećnici su, kažu, oni koji bar noću mogu da napune burad.

Tri godine sa vodom muku muče i još ne mogu da povjeruju da se to dešava na samo petnaestak minuta od centra grada. U obećanja nadležnih da će biti, više i ne vjeruju.

“Obećavali su, ali sve ostaje samo na obećanjima. Iz Gradske uprave kažu da je do Vodovoda, iz Vodovoda da je do Gradske uprave. Do koga je stvarno, to vjerovatno samo oni znaju. Mi još uvijek ne znamo i mi još uvijek nemamo vode”, kaže Marina Miljković.

U odjeljenju za komunalne poslove priznaju da su svi rokovi prošli. Tvrde da zbog tehničkih problema nisu mogli da riješe problem, ali da će uskoro osnovne uslove za život imati i građani u Potoku.

“Nadam se da smo pri kraju rješavanja tog problema i ja ovim putem pozivam građane da već od ponedeljka mogu da se obrate Vodovodu i podnesu zahtev za priključke”, izjavio je Petar Bilčar, v.d. Načelnika Odjeljenja za komunalne poslove.

U banjalučkom Vodovodu tvrde da to još nije u njihovoj nadležnosti zbog propusta izvođača radova.

“Razlog zašto Vodovod nije preuzeo ovu infrastrukturu na upravljanje i održavanje jeste taj što su ti određeni nedostaci koji su uočeni nisu otklonjeni sve do sada, odnosno izvođač radova ih nije otklonio”, pojašnjava Branka Ristić portparol Vodovoda.

Molba za strpljenje je ovih dana, izgleda, popularna. U Potoku kažu da su im i zimus vodu obećali, uz rečenicu – rješenje samo što nije.