Tri besplatna koncerta za Banjaluku

Program za Dan grada: Od Rok simfonije do novih igrališta

Pripreme za Demofest koncert povodom manifestacije obilježavanja Dana grada Banjaluka su u punom jeku, a publika će uživati u tri besplatna koncerta.

Podsjećamo, u subotu 22. aprila, na tvrđavi Kastel, biće održana tri koncerta bivših Demofest učesnika koji imaju veoma uspješne karijere. Publika će uživati uz popularni noise-pop sastav Artan Lili, alternativni rok bend Mnogi Drugi, a sve to uz podršku banjalučkog hip hop sastava Brutal Protest.

Koncert će biti održan na ljetnoj bini tvrđave Kastel, a program počinje u 22.00 časa.

“Srećni smo što je Demofest, kao jedan od ambasadora Banjaluke, uključen u proslavu Dana grada, a posebno nas raduje što ćemo uživati u odličnoj svirci bendova koji svoje početke vežu za naš festival. Biće to samo uvod u sve ono što nas očekuje od 20. do 22. jula, kada ćemo sa publikom, bivšim takmičarima, prijateljima festivala i ovogodišnjim učesnicima, proslaviti naš deseti rođendan. U subotu očekujemo odličan provod i povratak sunca u grad, kao i da će ljetna bina Kastela biti ispunjena do poslednjeg mjesta”, navode organizatori Demofesta.

Do početka festivala ostala su tačno tri mjeseca, a jubilarno izdanje je podržala Banjalučka pivara kao glavni pokrovitelj, prijatelj festivala je kompanija m:tel, a zvanični telefon festivala je Huawei P10.

U revijalnom programu desetog Demofesta nastupiće slavna svjetska imena kao što su Marky Ramone, Ky-Mani Marley, Rudimental DJ, zatim Freemason, Funkerman i Dubioza kolektiv, te Lačni Franz, Edo Maajka, Bad Copy, kao i grupe Sopot, Shanghai Street Fight i Važno obavještenje.