Trećina Predsjedništva BiH u Istanbulu, svi sutra u Briselu

“Bakir Izetbegović u Tursku nije putovao u ime Predsjednistva BiH, jer se unutar kolektivnog šefa države o toj posjeti nikada nije razgovaralo”, poručuje srpski član Mladen Ivanić.

Svi razgovori su dobrodošli, ali je Izetbegović na trilateralnom sastanku mogao zastupati stavove stranke na cijem je čelu, poručuje Ivanić, koji kaže da je o rezulatatima sastanka u Istanbulu upoznat samo iz medija. Nije mu baš ni najasnije kako dogovoreno Izetbegović planira da sprovede u djelo, jer za sve mora dobiti i saglasnost instutucija sa svih nivoa vlasti.

“Odluke o tome kuda će ići autoputevi donose entiteti i to sada ne znam kako on to misli provesti praktično kroz institucije. Evidentno će morati sjesti sa gospodinom Dodikom, sa predsjednicom Vlade RS, a u Vladi je i HDZ, hoće li oni svi biti saglasni sa time što je on kao pojedinac razgovarao ne znam. Biće vrlo zanimljivo to vidjeti”, pojašnjava Mladen Ivanić, srpski član Predsjednistva BiH.

Biće zanimljivo čuti šta o svemu ima da kaže Bakir Izetbegović, a do tada sve ono što je predstavio kao istorijske rezultate posjete u Turskoj, u BiH svi tumače na svoj način.

“Ako će biti koristi neka ide”, poručuje Petar Đokić, lider Socijalista. Istovremno, zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara kaže da ne bi imao ništa protiv ukoliko bi se obistinile najave da će se graditi obe trase autoputa.

“Što se mene tiče odlična je vijest da se grade dva autoputa. Ako ima dovoljno novca i ako imaju neki koji će to da finasiraju zašto bi bio protiv. Ako ima novac i za neki treći put, čini mi se da je i on bio u opticaju, nemam ništa protiv”, kaže Mirko Šarović, zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH.

“Ja evo, možda će nekog iznenaditi, ali ide svako kod svojih. Ako će nešto korisno uraditi za život Srba i Hrvata, biće jako dobro, ako će nešto uraditi za Bošnjake i to će biti korisno za nas, gdje ćemo mi ići kod nekih svojih koji vole više nas vidjeti”, izjavio je Petar Đokić, ministar industrije, energetike i razvoja u Vladi RS.

Možda već sutra kolegama iz Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović detaljnije objasni šta su sve bile teme sastanka i o čemu je sve bilo riječi u Turskoj. Sva tri člana putuju u Brisel, gdje će najviše razgovarati o Izbornom zakonu, koji je već dugo jedna od glavnih tema među političarima u BiH.

“Ja i na ovaj razgovor idem vrlo relaksirano, jer nije tema Republika Srpska, niti išta što se dotiče RS, nego izbor hrvatskog člana Predsjeništva i izbor Doma naroda, vrlo sam pesimističan o mogućnostima postizanja kompromisa, jer su dvije strane zauzele suštinski toliko različite pozicije da ja prosto ne vidim šta je srednje rješenje”, rekao je Mladen Ivanić, srpski član Predsjedništva BiH.

Nije tajna da se oko Izbornog Zakona moraju, a nikako ne mogu, usaglasiti lideri SDA i HDZ-a.Doduše, možda posjeta Dragana Lovića Beogradu i Odlazak Bakira Izetbegovića u Istanbul donesu neka nova rješenja.