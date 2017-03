Treći put gratis: Žene kod hirurga sve češće idu da vrate nevinost

Pored estetskih korekcija, koje već odavno nisu nikakva novost na ovim prostorima, pripadnice ljepšeg pola plastične hirurge posjećuju i kako bi vratile nevinost.

Himenoplastika se, naravno, i dalje obavlja u privatnim centrima u BiH, u kojima su potvrdili za “EuroBlic” da jedna žena pod nož zna da ide i po nekoliko puta, a sve s ciljem da, na kraju, u brak uđe kao „nova“.

Naime, kad ostvare stabilnu emotivnu vezu te djevojke „vraćanjem“ nevinosti pokušavaju da u zaborav bace ono što su radile u mladosti, odnosno da zaborave da se u tom pogledu u njihovom životu išta desilo.

Među pacijentkinjama su, takođe, i žene iz etničkih grupa koje su se, očigledno, kasno sjetile koliko je, prilikom udaje, u njihovom narodu nevinost na cijeni. Svjesne su da je njihov brak u startu osuđen na propast ako u njega ne uđu kao od majke rođene, posebno ako se udaju za čovjeka iz neke patrijarhalne bliskoistočne zemlje, što se u današnje vrijeme ne dešava rijetko.

Bez obzira zbog čega pribjegavaju himenoplastici svim pacijentkinjama je zajedničko to što njihovi partneri ne znaju da su u vezu ili brak ušle sa „vještačkom“ nevinošću.

Kako saznaje “Euroblic”, riječ je o estetskoj korekciji koja traje od 20 do 45 minuta, a čija se cijena kreće oko 1.400 KM.

U ordinacijama za plastičnu hirurgiju ističu da je ovo aktuelna tema, ma koliko se pojedinci trudili da je omalovaže.

“Nas samo interesuju naše pacijentkinje, koje nam poklanjaju povjerenje i koje štitimo potpunom diskrecijom. Odavno smo već prestali da brojimo intervencije himenoplastike koje smo do sad uradili”, kaže osnivač Centra za plastičnu hirurgiju u Tuzli dr Zlatko Berberović.

Uglavnom je riječ o djevojkama od 18 do 25 godina starosti, ali se dešavalo da himenoplastika bude urađena i djevojčici od 15, te ženi koji ima 35 godina.

“Razlozi su uglavnom emocionalne prirode. Glavni motiv je želja da se u novoj emocionalno vezi ostvari potpunost i da se prevaziđe raniji osjećaj krivice. Tu je uvijek prisutan veliki emocionalni naboj. Slijede slučajevi kad se radi o pripremama za stupanje u tradicionalni brak. Takođe, imali smo i nekoliko intervencija koje su uslijedile nakon slučajeva neprijavljenog silovanja”, ističe on.

Iako se ne dešava često da jedna osoba više puta dolazi na himenoplastiku, u praksi ima i takvih slučajeva.

“Više je osoba kojima smo po nekoliko puta radili himenoplastiku, ali to je mali broj u odnosu na sve ostale. U tom slučaju žene imaju popust, kao i svi drugi pacijenti koji kod nas rade više intervencija. Kad je u pitanju poznati slogan ‘treći put gratis’, on je nastao tako što sam jednoj svojoj klijentkinji, kada se pojavila treći put, rekao: ‘Pa šta je sad opet?’ Ona je na to odgovorila: ‘Uradite mi još samo sad i nećete me više nikad vidjeti. Udajem se u jednu bliskoistočnu zemlju’. A ja joj onda kažem: ‘E, kad je tako, onda nek ti je srećno! Od mene je onda gratis’. Bili smo i privatno dobri”, naglašava dr Berberović.

Najtraženije veće grudi

Ipak, najčešće estetske intervencije kojima pribjegavaju žene su one na grudima, i to važi za pripadnice ljepšeg pola svake životne dobi. Mlađe dame više su zainteresovane i za sređivanje nosa, te za labioplastiku (estetika polnih organa), dok one iz starije populacije najviše rade zahvate podmlađivanja.

Žene se „plastičarima“ javljaju i zbog nezadovoljstva izgledom očnih kapaka, ušiju, stomaka…

S druge strane, u najvećem broju slučajeva zahtjevi muškaraca odnose se na korekciju kapaka i nosa, te povećanje penisa, koje se u BiH radi u privatnim ordinacijama.

