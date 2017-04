Treći dan protesta u Beogradu i Novom Sadu zbog izbora

U nekoliko gradova u Srbiji treći dan zaredom se održavaju protesti onih koji su, kako navode, nezadovoljni rezultatima predsjedničkih izbora.

Okupljenje je, kao i prethodnih dana, počelo u 18 h ispred zgrade Skupštine Srbije u Beogradu i u centru Novog Sada.

Protestima, organizovanim preko društvenih mreža, prisustvuju uglavnom mladi ljudi i studenti. Još nisu poznati organizatori protesta, a niko se zvanično nije obraćao demonstrantima.

Grupa okupljenih koji su došli na protest počeli su sa popravkom panoa ispred skupštine na kojem su slike lica i imena civila i pripadnika snaga bezbjednosti ubijenih i otetih na Kosovu, koji je porušen prve večeri protesta.

Saobraćaj se na potezu od Trga Nikole Pašića do Takovske zasad se odvija normalno, a pretpostavlja se da će se i danas protestna šetnja odvijati pravcem Trg Nikole Pašića – Terazije – Kolarčeva – Trg republike – Makedonska, Svetogorska – Takovska – Kneza Miloša – Slavija – Kralja Milana – Narodna skupština.

Protesti su u ponedeljak održani u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, a u utorak u protestne šetnje krenuli su i Kragujevčani, Kraljevčani, Leskovčani ii drugi. Protesti su protekli bez većih incidenata, a studenti iz Novog Sada i Beograda objavili su listu zahteva.

Novosadski studenti predlažu da protesti traju do smene članova RIK, “zbog nepoštovanja odluka Ustavnog suda”, zatim traže razrešenje Maje Gojković, “zbog blokade rada Narodne skupštine”.

Oni predlažu i zahtjev za smjenu direktora RTS i urednika Informativnog programa RTS, “zbog režimskog izvještavanja i neravnomjerne zastupljenosti kandidata”, kao i smjenu članova REM, “zbog nereagovanja na više stotina prekršaja i prijava”.

Kao dodatak, studenti iz Novog Sada su naveli da će, ukoliko se ne ispune zahtevi, tražiti vanredne parlamentarne izbore i da će protesti trajati do ispunjena zahtjeva.

Studenti iz Beograda podržali su zahtjeve studenata iz Novog Sada i dodali još jedan zahtjev – “reviziju biračkog spiska u cilju utvrđivanja tačnog broja birača i nakon toga uvođenje elektronskog glasanja uz jasnu zaštitu od manipulacije.

Premijer i izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je povodom toga da u Srbiji svako ima pravo da iskaže svoje mišljenje.

“Mi smo demokratska zemlja i svako ima pravo da bude srećan ili nesrećan zbog izbornih rezultata. Zamislite kada bih ja pozvao sve svoje pristalice da idemo da slavimo”, rekao je Vučić novinarima.

On je rekao da “nema vremena” za proteste jer treba da se “radi i bude još marljiviji”.

“Onaj ko ima vremena uvijek je u redu da protestuje dok je to mirno… i nadam se da se neće vidjeti neodgovornost nekih političara koji su ranije pozivali na nasilje, a sve dok neko izražava da li je za ili ne, dok je to na vikanju… to je sve okej”, rekao je Vučić.

I predsjednički kandidati Saša Janković, Luka Maksimović (Ljubiša Preletačević Beli) i Boško Obradović oglasili su se povodom protesta. Opširnije – OVDE.

Predsjednica Skupštine Maja Gojković je apelovala na sve učesnike protesta da “ni na koji način ne uništavaju i ne učestvuju u devastiranju spomenika od velike istorijske i kulturne vrijednosti”.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović govoreći o protestima u više gradova širom Srbije rekao je da su to “visokopolitički protesti”, a kao organizatore je pomenuo članove opozicije.

(B92)