Trebinjski preletači: Zoran Pologoš napustio PDP!

Trebinjski opozicionar i narodni tribun, Zoran Pologoš, više nije član PDP-a. Odlučio je da će djelovati kao samostalni poslanik u Narodnoj skupštini RS. Čim se ta informacija pojavila u medijima, Pologoš je ugasio telefon i otišao iz Trebnja, pa razloge njegovog izlaska iz partije nismo mogli da saznamo.

Ne bi se reklo ni da je rukovodstvo stranke saznalo više. Da je skinuo stranački dres čuli su, kažu, iz medija.

“Moram da kažem da to nije iznenađenje za nas, da već jedno vrijeme mi nismo mogli računati u punom kapacitetu na gospodina Pologoša. On je nekih godinu dana kalkulisao, a sve je to radio pod izgovorom da ima problem sa čelnicima trebinjskog PDP-a”, Miroslav Brčkalo, šef Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini RS.

U trebinjskom PDP-u ne žale za Pologošem, ali ljutnju ne kriju. Slavko Vučurević za ATV kaže da je upravo on promovisao Zorana Pologoša i doveo ga do poslaničke klupe.

“Naprosto postoje ljudi kako su to stari Hercegovci rekli koji se ponašaju kao goveče u proljeće, gdje je bolja paša idu tamo. Znači na PDP u Trebinju inače nikakve posljedice odlazak Zorana Pologoša neće ostaviti. PDP nije ništa izgubio, a ko će dobiti evo vidjećemo u narednom periodu”, Slavko Vučurević, predsjednik trebinjskog odbora PDP-a.

A najprije bi mogao dobiti DNS. Iako u toj stranci ne žele ništa da otkriju, Trebinjem kruže priče da bi DNS mogao biti sljedeća, politička destinacija Zorana Pologoša. Prelazak iz jedne u drugu stranku i nije mu nepoznanica. 2014. godine prešao je iz NDP u PDP i jedno vrijeme bio tas na vagi trebinjskog parlamenta.