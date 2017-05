Trebinje: Do kraja godine počinje izgradnja obilaznice

Trebinjski penzioneri imaju dva predsjednika. Jedan je Rade Tarailo, a drugi Đoko Tarana. Obojica tvrde da su legalno izabrani, a kakva je zapravo situacija dovoljno govori činjenica da je jednog od njih danas čuvalo obezbjeđenje.

Na pitanje: “Da li ste vi i dalje predsjednik Udruženja penzionera u Trebinju?”, Rade Tarailo odgovara sa “da”.

Na pitanje: “Da li ste vi novoizabrani predsjednik trebinjskih penzionera?”, Đoko Tarana kaže: “Legalno, legitimno i u svakom slučaju i po svakom pitanju – da”.

I Tarailo i Tarana kažu da su sproveli izbore i dobili povjerenje penzionera. Međusobno se optužuju da se radi tajno i nelegalno, te da ovakva situacija najviše šteti najstarijoj populaciji na jugu Srpske.

Đoko Tarana tvrdi da je staro rukovodstvo na čelu sa Tarailom nakon 14 godina konačno moralo biti smijenjeno.

“Ogromna većina penzionera grada Trebinja svjesna je šta on radi, kako radi. Ubjeđeni su i znaju da jedan čovjek određuje svakome šta ko treba da kaže, ko treba da dođe, ko ne treba, da radi šta on hoće. Pa, to je nemoguće, neprihvatljivo bilo kom penzoneru”, rekao je Đoko Tarana.

Ni Tarailo nije ostao dužan. Taranu optužuje da ovo Udruženje hoće da pretvori u političku organizaciju.

“Kada se radi, prije svega, o Partiji ujedinjenih penzionera, koja je nama po imenu najbliža, a to ne znači da mora biti po njihovoj aktivnosti, mislim da je i te kako umiješala prste”, tvrdi Tarailo.

Dok se Tarana i Tarailo međusobno optužuju i demantuju jedan drugog, trebinjski penzioneri u hladu platana, igrajući šah, zbunjeno komentarišu trenutnu situaciju.

Rasplet ovakve situacije i jednog čovjeka na čelu Udruženja penzionera u Trebinju možemo očekivati već u subotu, kada je zakazano zasjedanje. Ono što je sada sigurno jeste to da ni jedan, ni drugi neće odustati tako lako, a u pomoć pozivaju i Radu Rakulja.