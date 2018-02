Trebinjski dom zdravlja više nije gubitaš

Iz mora zdravstvenih gubitaša isplivao je trebinjski Dom zdravlja. U protekloj godini poslovali su pozitivno, plate su redovno isplaćivane, a svi porezi i doprinosi su uplaćeni.



Radnici zahvalni direktorici, a Branka Drašković njima. Tajna je domaćinsko poslovanje i velike uštede.

“Nije jednostavno zato što smo plate smanjili na najniži koeficijent, ali su radnici shvatili da je to jedini način da se izađe iz situacije u kojoj smo do sada poslovali. To je jedno domaćinsko poslovanje, a teret tog takvog poslovanja snosimo svi”, rekla je direktor Doma zdravlja Trebinje Branka Drašković.

Novi menadžment je zatekao dug od skoro osam i po miliona maraka, ali na njega kažu sada ne mogu uticati. I u sindikatu su zadovoljni, jer im je najvažnije da su se vratili na normalan put.

“Primamo plate redovno, doprinosi su uplaćeni, ne primaju se novi radnici. Kako kome ističe za penziju oni odlaze. Pacijenta nikada ne vratimo da kupi lijek, jer mi imamo to u Hitnoj medicinskoj pomoći. Znači ne fali nam ništa”, rekla je predsjednik Samostalnog sindikata Doma zdravlja Trebinje Rajka Milinković.

Mjesečno medicinari trebinjskog Doma zdravlja u prosjeku naprave 500 kućnih posjeta i prime od 12 do 14 hiljada pacijenata. I Trebinjci su primijetili napredak, kažu da su uslugama i uslovima zadovoljni.

Plan menadžmenta na čelu sa Brankom Drašković je podizanje zdravstvene zaštite na veći nivo. Prioritet je nabavka novih aparata, ali i vozila hitne pomoći jer su trenutna stara i dotrajala.