Trebinje prepuno turista: Očekuje se dobra sezona

U Trebinju danas najmanje Trebinjaca, grad vrvi od turista sa svih strana svijeta. Stiglo je na desetine autobusa onih koji prve majske dane provode u hercegovačkom biseru.

Kafa se ispija pod platanima, šeta se starim gradom, a obavezno je fotografisanje na Crkvini.

“Veoma mali, ali prelijep i star grad. Baš prelijep. Mi dolazimo iz Austrije ovo je grupa penzionera”, kaže Ingrid, Austrija.

“Mi smo stigli sa biciklima. Trebinje nam se baš sviđa, crkva je prelijepa i čini mi se da je baš atraktivan grad”, rekao je Lose iz Finske.

Ruski, francuski, turski, engleski samo su neki od jezika koji su se danas mogli čuti na obalama Trebišnjice. Turistčki radnici kažu da Trebinje nudi za svakoga po nešto.

Ovih dana u Trebinje se slilo na hiljade turista. Stižu sa svih strana najviše je ipak Srbijanaca, pa su manastir Crkvina i ostali manastiri u Trebinju i najposjećenije destinacije.

Svrati se i do čuvene trebinjske pijace, jer Srbijanci kažu da ne mogu otići iz Trebinja, a da ne kupe neku od hercegovačkih delicija. Oduševljeni su i oni koji su prvi put na jugu Srpske.

“Čuli smo da je ovdje jako lijepo, uvjeri li se u to, da su ljudi jako prijatni i u to se uvjerili. Čuli smo da da imate jako vino, e to ćemo sada da se uvjerimo”, rekao je Miloš Milić iz Kragujevca.

“Došli smo da vidimo srpski stari grad i da osjetimo ljepotu Hercegovine”, navodi Siniša Vojinović, Beograd.

Zato odmora nema za hotelijere i turističke vodiče. Za prvomajske praznike traži se krevet više, svoje mjesto u Trebinju većina turista je rezervisala odavno.

“Svi kapaciteti su nam već odavno popunjeni. Najčešći gosti su iz naše države i regiona, Srbija i Crna Gora mada ima i stranih turista sve više”, izjavila je Tanja Bulut, Hotel Platani.

“Dosta im je zanimljiv na ovaj kontrast koji mi imamo ovdje u samom centru grada, duh mediterana, a odmah 100 metara je orjentalni stil to im se izuzetno sviđa, plus imaju lijep panoramski pogled sa crkvine”, kaže

Vladimir Čerečina, turistički vodič.

U trebinjskoj Turističkoj organizacji kažu da rekorde već obaraju.U prva tri mjeseca ove godine u Trebinju je boravilo skoro 10.000 turista. Navala se tek očekuje.