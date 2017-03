Tražili od instruktora da Viberom položi test za njih: On ih poslao na trčanje

Grupa studenata zatražila je putem interneta od servisa za instruktivnu nastavu mojprofesor.ba da im putem Vibera uradi ispit, te otkrili kako su i ranije na sličan način varali na ispitu!

Smislilu su i plan kako to uraditi, ali nisu sigurno očekivali odgovor koji su dobili.

“Vidjeli smo da dajete instrukcije. Mi bismo vam na završnom ispitu slikali test, a vi nam odradite teoriju i nekoliko zadataka samo da možemo položiti. Ranije smo radili sa jednim momkom iz Sarajeva, ali se on razbolio. Platili bi cijenu koju tražite, samo da nam to odradite na Viberu dok traje ispit – napisali su u poruci Arminu Čičku osnivaču ove stranice.

On je to podijelio na društvenim mrežama, a kako im je odogovorio možete pročitati.

“Ono što me zaista brine je nivo osjećaja slobode koje ovakve i sličan tip osoba imaju, i kako oni to upakuju u ‘regularni’ nivo. Neki dan sam dobio ponudu sličnog sadržaja preko telefona i osoba se prosto iznenadila i zaprepastila na moj odgovor da bi to značilo da pod tepih stavim 5-tu godinu napornog rada i edukacije, ma koliko novca da mi ponude. Jedna me mama u oči gledala i ponudila istu stvar”, navodi Čičak.

On trenutno radi u kompaniji IZI mobil, a višegodišnje iskustvo je sticao kao stručni saradnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova SBK. Magistrirao je u oblasti komunikacijske tehnologije.

Kao pokretač servisa za instruktivnu nastavu mojprofesor.ba, angažovan je na držanju predavanja i kreiranju besplatnog edukacijskog sadržaja za učenike. Svaki dan radi sa desetinom polaznika, na polju motivacije i organizacije, kreativnog učenja i podrške.

(Novi.ba)