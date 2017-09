“Traži taticu”: Objavila konkurs za dečka, zatrpana ponudama!

Aranca Fanbule je glumica, komičarka i slobodna djevojka kojoj nije polazilo za rukom da pronađe “onog pravog” pa je odlučila da bude kreativna.

Objavila je “konkurs” odnosno prijavu za potencijalnog dječka na kojoj se nalazi mnoštvo pitanja.

“Tražim mnogo više od dečka ili partnera. “Tatica” je neko ko želi da vi zasijate i da pobijedite! Od njega uvijek i učite, zato i jeste vaš “tatica”. Taj naziv nema nikakve veze s njegovim godinama ili finansijama (naravno, ako je dobrostojeći to je plus). On je tu uvijek da vas podrži, ojača i izazove da dajete od sebe najbolje”, objasnila je djevojka koja živi u Los Anđelesu.

Pitanja prilično liče na ona sa konkursa za posao, a neka od njih su: “Kako ste čuli za ovu poziciju?”, Koliko ste vremena spremni da radite?”, “Da li ste ranije radili za Arancu?”.

Njen mali eksperiment već se i te kako isplatio.

“Primila sam više od 500 prijava za “taticu” i trebaće mi dosta vremena dok ih ne pregledam sve”, rekla je mlada djevojka, a njena priča postala je i tema svjetskih medija.

Ostaje da se vidi da li se ona samo šalila ili će zaista odabrati nekoga prema konkursu za vezu.

