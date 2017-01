Traže smjenu Jusića, za Pendeš nema odgovornih u lancu komande

Što se tiče lidera SBB-a jedini odgovoran, bar za sada, je zamjenik ministra odbrane Sead Jusić. Zatražio je njegovu smjenu, jer se nije konsultovao sa vodećim bošnjačkim liderima oko angažmana vojnika Oružanih snaga u Banjaluci 08. i 09. januara.

Iako je Jusić naknadno pokusao da obustavi naredbe o angažmanu vojnika, lider partije mu ne prašta odobrenje koje je prethodno potpisao.

“Gospodin Jusić, koji je zamjenik ministra odbrane, prilikom zamjenjivanja ministrice, nije izvršio neophodne konsultacije sa Bakirom Izetbegovićem, kao bošnjačkim članom Predsjedništva, niti je upoznao mene kao predsjednika stranke koja ga je nominovala. Uz to nije poštovao odluke Ustavnog suda BiH”, kazao je Fahrudin Radončić, predsjednik SBB-a.

Jusić ni danas nije ostao bez odgovora. Poručuje lideru partije da neće podnijeti ostavku, jer se ne osjeća odgovornim za angažman jedinice oružanih snaga BiH. Možete da me smjenite i to je vaše pravo, ali sam postupio onako kako je trebalo, poručuje Jusić lideru stranke. Sutra će kaže na pres konferenciji objasniti sve detalje, ali je do sada već nekoliko puta objasnio da nije sam radio.

“Ministrica me ovlastila da potpišem taj dokument i to je obaveza Ministarstva. Mi ne donosimo odluku jer je nama Predsjedništvo nadređena komanda. Na Predsjedništvu odnosno njenim članovima je da kada upućuju takav zatjev, a u ovom slučaju na predsjedavajućem Predsjedništva, je da cijeni zakonitost i ustavnost i sve druge implikacije takvog jednog zahtjeva”, rekao je Sead Jusić, zamjenik ministra odbrane (SBB).

Predsjedavajući Predsjedništva Mladen Ivanić će se o svemu oglasiti u petak. Danas se sastao sa američkom abasadorkom Morin Kormak, koja se baš na dan obilježavanja 9. januara sastala i sa bošnjačkim članom Predsjedništva Bakirom Izetbegovićem. Makar zvanično sa Ivanićem nije pričala o učešću vojnika u obilježavanju Dana Republike, već o aktulenoj političkoj situaciji. Marina Pendeš je u razgovoru za ATV rekla da će se sutra oglasiti o novonastaloj situaciji. Još juče je izjavljivala da nema pojma kakvu istragu i ko pominje u ministarstvu na čijem je čelu. Što se Pendeševe tiče nema odgovornih u lancu komande u Oružanim snagama.

“Treći puk nije učestvovao na ceremoniji 9. januara ili Dana RS. Dio puka ili bolje rečeno počasne jedinice samo su učestvovale u počasti predsjedavajućem Predsjedništva BiH Mladenu Ivaniću i time su Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH obavili svoj dio posla”, rekla je Marina Pendeš, minsitar odbrane BiH.

Dok se od Pendeševe očekuje da po povratku sa godišnjeg odmora prekine priče o istragama ili makar otkrije ko ih zagovara, iz kabineta bošnjačkog člana Predsjedništva insistiraju na odgvornosti pojedinaca. Ne pozivaju se ni na Ustav, ni zakon, već na dosadašnju praksu, a ona je tvrde bila da nijedan član Predsjedništva, bez saglasnosti druga dva ne može da naredi angažman jedinice.