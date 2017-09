Travnički sindrom: Učenik drugog oženio se učenicom prvog razreda

Dok na početku nove školske godine osnovne i srednje škole širom BiH bilježe sve manje razrednih odjeljenja, odnosno drastično manji broj učenika u klupama uglavnom zbog odlaska stanovništva iz BiH, jedna druga zabrinjavajuća pojava pala je duboku u sjenu problema iseljavanja i o njoj se, upozoravaju stručnjaci, ne govori dovoljno.

Nema evidencija

Naime, riječ je o učenicima koji zbog nedostatka perspektive, izgubljenog povjerenja u školu i diplome te drugih razloga napuštaju školske klupe i ne završavaju obrazovanje. Tri najčešća razloga, kažu u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, zbog kojih srednjoškolci prekidaju školovanje su loš uspjeh, socijalni i ekonomski te lični razlozi.

– Stupanje u brak pripada kategoriji ličnih razloga, a u ukupnom broju slučajeva prekida školovanja lični razlozi čine 26 posto – kažu iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Podaci Federalnog zavoda za statistiku o broju učenika koji su napustili školske klupe, doduše, nisu alarmantni, ali u praksi su drastično veći, s obzirom na to da, upozoravaju iz Ministarstva, mnoge škole ne vode i ne predaju evidenciju o ovakvim učenicima.

Potrebno je poboljšati sistem vođenja evidencija o slučajevima napuštanja školovanja i razlozima, te u skladu s navedenim pokazateljima raditi na prevenciji ranog napuštanja školovanja – dodaju iz Ministarstva.

Jedna od škola u kojoj se ovakva evidencija vodi i gdje u svakoj školskoj godini od školovanja odustane pet do deset učenika je Mješovita srednja škola „Novi Travnik“, čiji direktor Nesad Kukić kaže kako je često svjedočio udaji djevojčica čak iz prvog razreda.

– U prijašnjim vremenima bilo je puno više učenika, pa je i broj onih koji su odustajali od školovanja zbog udaje procentualno bio daleko manji – napominje Kukić.

Prema podacima s kraja prošle školske godine, šest učenika napustilo je ovu školu zbog stupanja u brak.

– Jedna učenica prvog razreda napustila je školu zbog udaje, a isto su učinile tri učenice drugog razreda, te jedna iz završnog, trećeg razreda. Također, imali smo i jednog učenika “trećaša” koji se oženio – kaže Kukić.

Dodaje da su prije nekoliko godina čak imali slučaj da se učenik drugog razreda oženio učenicom prvog razreda. Učenice se, kaže direktor, vrlo rijetko vraćaju da bi stekle diplomu.

– Imali smo slučaj u kojem se udala djevojka iz trećeg razreda i njen otac je insistirao da školu pohađa još šest mjeseci, koliko joj je ostalo do kraja. Međutim, ona to nije htjela. Vrlo mali broj djevojaka koje se udaju vanredno završe školu, eventualno ako im zatreba za posao, ali uglavnom poslije budu domaćice sa nižom školskom spremom – kaže Kukić.

Upozorenja struke

Struka upozorava kako ovaj fenomen treba detaljnije istražiti i ozbiljno se njime pozabaviti zbog mogućih posljedica po obrazovni sistem. Tako prof. dr. Jusuf Žiga, sociolog s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, kaže kako je činjenica da mladi sve ranije stupaju u bračne odnose svakako alarmantna, a da svemu pogoduju i krizne situacije u društvu.

– Naravno da je problem kada učenik ili student napuste svoje školovanje, a posebno može biti problematično ako to učine zbog ženidbe ili braka jer bi obrazovanje i brak trebali ići ruku pod ruku, a ne isključivati se. Svakako to može postati ozbiljan problem za društvo ako ta pojava poprimi masovne razmjere – kaže prof. Žiga.

Prema njegovim riječima, prekid obrazovanja odražava se i na same mlade osobe, njihove porodice i samo društvo.

– Moramo se ozbiljnije pozabaviti ovom pojavom da utvrdimo razloge zašto djeca tako rano stupaju u brak. Kada čovjek ima optimalne slove za život, u pravilu neće žuriti nigdje, nego će normalno prolaziti kroz sve životne faze. Kada neko društvo zapadne u krizu, onda se pospješuje mnogo toga neželjenog. Ipak, ne treba olako donositi zaključke, treba vidjeti šta je pozadina svega – rekao je Žiga.

Izgubili vjeru u diplome Ozbiljnije analize o uzrocima sve ranijeg stupanja u brak nisu napravljene, a maloljetnici koji su iz školskih klupa ušli u bračni odnos, kao ni njihovi roditelji, uglavnom nisu spremni javno govoriti o okolnostima koje su dovele do svega. Tek rijetki su spremni anonimno ispričati svoja iskustva, pa nam je tako 19-godišnjakinja s novotravničkog područja, koja je prije nekoliko godina napustila školu i udala se, kazala da od škole i diplome jednostavno nije vidjela bilo kakve koristi.

– Iako mnogi misle da sam se morala udati zbog trudnoće, to nije bilo tako. Jednostavno, sve okolnosti dovele su do toga da napustim školovanje jer je do posla ionako teško doći i sa fakultetskom, a kamoli sa srednjoškolskom diplomom. S obzirom na to da je moj muž sa sela i živi od poljoprivrede, jednostavno nisam vidjela koristi od škole. Veze za posao nisam imala, a htjeli smo što ranije zasnovati porodicu. Svakako je bolje imati diplomu, bilo kakvu, ali nisam sigurna da bih i danas drugačije postupila. Rekla bih da nam je brak dobar, dobili smo i dijete, radimo naporno jer je od poljoprivrede teško živjeti, ali tako je i većini ljudi koje poznajem – kazala je ona.

Direktori dužni podnijeti prekršajne prijave!

Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke kažu kako je odustajanje srednjoškolaca od školovanja zbog stupanja u bračni odnos samo dio problema. Posebno problematičnim vide odustajanje od osnovne škole jer je završetak osnovne škole zakonska obaveza svih građana BiH. Ministarstvo je radilo analize uzroka nepohađanja, napuštanja i smanjenja broja učenika u osnovnim školama u FBiH kojima je utvrđeno da se djeca pripadnika romske nacionalnosti izdvajaju kao kategorija koja je pod najvećim rizikom od nepohađanja i napuštanja osnovne škole. Kao najčešći razlozi prekidanja osnovnog obrazovanja identificirani su nepovoljne porodične prilike, nedostatak podrške roditelja, socijalni razlozi, udaljenost od škole, zasnivanje bračne ili vanbračne zajednice, loše društvo, nedovoljan uspjeh u učenju i vladanju itd.

Direktori škola dužni su podnijeti prekršajnu prijavu protiv roditelja koji ne šalju djecu u osnovnu školu, a na raspolaganju obrazovnim vlastima stoji niz preventivnih mjera. Potrebno je, također, osigurati djelotvorne mehanizme praćenja redovnog pohađanja osnovnog obrazovanja te mehanizme koji će osigurati da roditelji ispunjavaju svoje obaveze u pogledu blagovremenog upisa i redovnog pohađanja osnovne škole njihove djece – naveli su iz Ministarstva.

(Avaz)