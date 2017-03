Trampovska kampanja u Srbiji – učestvuju supruge i ćerke

Pet predsjedničkih kandidata, prijave do sutra u ponoć

U političkom životu Srbije, supruge i ćerke su se uglavnom pojavljivale na sam dan glasanja, dok su u kampanji ranije imale manje istaknutu ulogu. Međutim, sve više aktivno učestvuju u kampanji.



Kandidat vlasti Aleksandar Vučić se gotovo sigurno neće pojavljivati u društvu supruge Tamare u preostalim danima izborne kampanje, a na glasačko mesto 2. aprila najvjerovatnije će doći u društvu kćerke Milice, kao što je učinio i prošle godine na parlamentarnim izborima, tvrde za Danas nezvanično pojedini izvori s političke scene Srbije.

Isti kažu da će Vučićeva supruga prisustvovati inauguraciji, ukoliko on bude izabran za predsjednika države. U nedavnom intervjuu za Kurir, Vučić je, podsjetimo, na pitanje da li kćerku vodi sa sobom na glasanje jer vjeruje da mu je talisman rekao da je ponosan na nju i ispričao da je Milica prisustvovala i nedavnom Glavnom odboru SNS.

– Pozvao sam je sad na GO i rekao: “Nemoj, Milice, da dolaziš, znam da ti je to dosadno”, a ona će: “Nije mi dosadno, stižem, nemoj ti da određuješ šta mi je dosadno.” Jednom sam je pitao: “Milice, da li si dobila makar jednu četvorku?”, sve očekujući da jeste, a nije. Nije dobila nijednu četvorku za devet godina. Rekla mi je: “Tata, ja sam Milica Vučić, molim te, pitaj svog sina Danila Vučića za te stvari”, kazao je Vučić nedavno za taj list.

Vučićeva druga supruga, Tamara Vučić, inače se izuzetno rijetko pojavljuje u javnosti. U martu prošle godine sa suprugom je ugostila na večeri u Domu garde princa Čarlsa i njegovu suprugu Kamilu, vojvotkinju od Kornvola, koji su boravili u zvaničnoj posjeti Srbiji, dok su u oktobru 2016. pojedini portali preneli da je boravila u Njujorku, gdje je prisustvovala prijemu koji je organizovala supruga tadašnjeg predsjednika SAD, Mišel Obama. Kako je objavljeno, tada je imala priliku da razgovara s brojnim suprugama i partnerima predsjednika i premijera zemalja iz cijelog svijeta. Prema tvrdnjama nekih medija, Vučićeva supruga zaposlena je u Ministarstvu spoljnih poslova.

Za razliku od Tamare Vučić, supruga predsjedničkog kandidata i bivšeg šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića, Nataša Jeremić, rođena Lekić, aktivno učestvuje u kampanji svog supruga. Nataša, poznata TV novinarka, najavila je i obraćanje Jeremića na skupu u “Mikseru” 15. januara, kada je on objavio da će se kandidovati za predsjednika. Jeremićeva supruga je u decembru prošle godine dala otkaz na RTS, čije je bila jedno od zaštitnih lica i vodila je i uređivala TV Dnevnik. Karijeru je počela na TV Politika, a potom je radila na BK TV.

Kako je Nataša Jeremić ispričala jednom za Novosti, supruga je upoznala na prijemu u Misiji SRJ u Njujorku 2002. godine.

“Ja sam u Americi bila poslovno, a on na postdiplomskim studijama”, kazala je, a otkrila je i da često poželi da nije javna ličnost. “I Vuk i ja čuvamo svoju privatnost, to nam je veoma važno. Za sada nam to i uspijeva. Odlazimo na događaje i mjesta koji nam znače, a ne zato da bismo bili viđeni”, rekla je Jeremićeva supruga.

I supruga predsjedničkog kandidata i bivšeg zaštitnika građana Saše Jankovića, Slavica, prati svog supruga u kampanji. Ona se prvi put pojavila na skupu u Hali sportova, 19. februara, zajedno sa sinom Milošem, kada je Janković objavio kandidaturu, a bila je prisutna i na predaji potpisa za Jankovićevu kandidaturu u Republičkoj izbornoj komisiji. Jankovićeva supruga je fakultetski obrazovana, a on je za nedeljnik Vreme ispričao kako je zahvaljujući njoj dobio “prvi pravi posao”.

“Pred kraj studija dobio sam prvi pravi posao. Moja supruga, koja je sa svježom fakultetskom diplomom radila kao sekretarica u društvenom preduzeću, tražila je bolji posao za sebe i našla ga – meni. Natjerala me da se javim na konkurs za novinara-saradnika u desku u novinskoj agenciji Beta, tvrdeći da sam rođen za to. Ili je ipak samo bila svjesna koliko nam treba novac”, naveo je Saša Janković.

Supruga predsjedničkog kandidata Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, Jadranka Šešelj jedina je i i sama bila kandidat za predsjedničku funkciju. U aprilu 2012, za vreme Šešeljevog “tamnovanja” u Hagu, radikali su na prijedlog Aleksandra Martinovića odlučili da zamijene predsjedničkog kandidata i da umjesto Martinovića to bude Jadranka, koja je na izborima osvojila oko četiri odsto glasova i “trku” završila kao sedmoplasirana. Jadranka je supruga upoznala na beogradskom Sajmu knjiga i u braku sa njim dobila je sinove Aleksandra, Mihaila i Vladimira, dok Šešelj iz prvog braka ima i sina Nikolu. Završila je Višu pedagošku školu i napisala je knjigu “Verna porodici, verna Srbiji”.

Predsjednički kandidat Dveri Boško Obradović prošle godine se po drugi put oženio, a za pojedine medije izjavio je da ga je druga supruga preporodila. “Naša nova porodica sada ima sedam članova: živimo sa troje djece iz mog prvog braka i dvoje djece iz prvog braka moje supruge… Moja supruga Julija je, kao i ja, porijeklom sa sela, sticajem okolnosti rođena je u dijaspori, visoko je obrazovana, posvećena porodici i ne želi da se eksponira u javnosti”, ispričao je Obradović.

