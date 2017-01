Tramp zaprijetio Nijetu: Ili ćete da platite zid ili…

Američki predsjednik Donald Tramp poručio je svom meksičkom kolegi Enrikeu Penji Nijetu da treba da otkaže njihov predstojeći sastanak ukoliko Meksiko odbije da plati gradnju zida duž granice dvije zemlje.

“SAD imaju trgovinski deficit od 60 milijardi sa Meksikom. Od početka Sjevernoameričkog trgovinskog sporazuma /NAFTA/ to je jednostrani dogovor uz velike gubitke kompanija i radnih mjesta”, ističe Tramp.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers…

On je dodao da, ukoliko Meksiko ne želi da plati zid, koji je neophodan, onda bi bilo bolje da predstojeći sastanak bude otkazan.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2017